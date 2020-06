Nhiều địa phương mở rộng đối tượng hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Trao tiền hỗ trợ cho người lao động khó khăn do Covid-19

Thông tin về tiến độ thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo số báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến nay, cả nước đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng, trong đó người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt là trên 11,6 triệu người với tổng kinh phí là gần 11,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền phê duyệt chi hỗ trợ cho các đối tượng tính đến hết tháng 5/2020 là 17,5 ngàn tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã thực hiện giải ngân 10.500,698 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 10.168.626 người và 2.613 hộ kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, một số tỉnh, thành phố đã chủ động tạm ứng ngân sách, mở rộng chi trả tới các đối tượng khác như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Quảng Ninh.



Các tỉnh trên đã có nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, chi hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập, gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng; hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, giáo viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông ngoài công lập với tổng số đối tượng hỗ trợ thêm 17.800 người, kinh phí thực hiện khoảng 19,1 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH một số địa phương gặp khó khăn do thiếu kinh phí (Bình Định, Nghệ An, Hòa Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng,...). Một số địa phương triển khai chậm, mất nhiều thời gian trong khâu rà soát, một phần do quá thận trọng, cầu toàn, sợ sai sót, dẫn đến việc chậm hỗ trợ đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, làm giảm ý nghĩa của gói hỗ trợ.