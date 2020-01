Nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cửa ngõ thành phố

ANTD.VN - Trong gần một tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ ở các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Song song với công tác đấu tranh với tội phạm, đơn vị này đã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, kinh tế, môi trường, phòng cháy...

Trấn áp mạnh tội phạm

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý và các ngày lễ lớn mừng Đảng, mừng xuân, ngay từ những ngày giữa tháng 12-2020, Ban Chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm cờ bạc, trộm cắp, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu...

Công an phường Hoàng Liệt tạm giữ số màn hình tivi tại 2 quán karaoke vi phạm

Theo Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt: “Trong 20 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Cụ thể, đơn vị đã bắt giữ 6 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán ma túy, 2 vụ án kinh tế, 1 vụ cờ bạc và vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm được đơn vị tích cực triển khai đến từng hộ dân trên địa bàn”.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt, qua quá trình rà soát địa bàn, đơn vị đã phát hiện một đối tượng sử dụng ma túy dạng đá. Đến ngày 8-1, lực lượng Công an phường đã bắt giữ Đinh Giang Nam (SN 1980, ở khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) khi đối tượng này vừa sử dụng ma túy, có biểu hiện côn đồ. Tại thời điểm này, Nam có hành động chống đối gay gắt. Đơn vị đã lập hồ sơ đưa đối tượng Nam đi cai nghiện bắt buộc. Chiều cùng ngày, gia đình của Nam đã đến Công an phường Hoàng Liệt giao nộp nhiều công cụ hỗ trợ, được cho tìm thấy tại nơi ở của đối tượng... Công an phường Hoàng Liệt đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số công cụ hỗ trợ trên.

Số công cụ hỗ trợ được người dân tự giác giao nộp cho Công an phường Hoàng Liệt

Trước đó, ngày 3-1-2020, Công an phường Hoàng Liệt nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấytrộm chiếc xe Honda Wave. Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng phạm tội. Sau 24h nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã bắt giữ thủ phạm vụ trộm là Hồ Mạnh Linh (SN 1999, trú tại phường Vạn Hoa, TP Lào Cai(, hiện đang ở phường Hoàng Liệt.

Qua đấu tranh, Linh khai do phát hiện chủ phương tiện sơ hở quên không cất chìa khóa, vé xe vẫn để trong cốp, đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Được biết, trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an phường Hoàng Liệt đã phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn vị này đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với chủ lô hàng.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Công an phường Hoàng Liệt đã thường xuyên chủ động xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Theo đó, đơn vị này đã tích cực vận động người dân ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tự giác tháo dỡ các mái che, mái vảy, biển quảng cáo vi phạm trật tự đô thị. Hàng ngày, tại các tuyến đường chính như Ngọc Hồi, Nguyễn Hữu Thọ..., các tổ công tác của Công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng 20 ngày đầu thực hiện cao điểm, đơn vị đã lập biên bản xử lý 54 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị, xử lý 58 người điều khiển phương tiện xe mô tô không chấp hành đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt

Ngoài ra, sau khi nhận được phản ánh về hai quán karaoke Diamond và Tom tại khu đô thị Linh Đàm vi phạm nhiều quy định về PCCC, không phép bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón khách, Công an phường Hoàng Liệt đã chủ động vận động chủ cơ sở tự giác dừng hoạt động, ký cam kết không tái kinh doanh khi chưa đủ thủ tục hành chính, thu giữ niêm phong 28 chiếc tivi trong các phòng hát. Từ ngày 31-12-2019 đến nay, các cơ sở này không hoạt động tái kinh doanh trở lại. Trước đó, trong năm 2019 Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 cơ sở này số tiền lên đến 90 triệu đồng...

Trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm tại một địa bàn trọng điểm, với đặc điểm có bến xe, dân cư đông và là cửa ngõ phía Nam của thành phố, Đại úy Đinh Văn Cường chia sẻ: “Cùng với việc tổ chức các tổ tuần tra hoạt động cả ban ngày lẫn đêm trên các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, Công an phường thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, nắm bắt thông tin với lực lượng bảo vệ tại các bốt đảm bảo an ninh trật tự ở các khu chung cư, biệt thự. Đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho đơn vị trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn, có khả năng hoạt động phạm tội. Cùng với đó, Công an phường tập trung rà soát địa bàn, bám sát cơ sở và tổ chức phát động phong trào phòng ngừa tội phạm, quản lý các đối tượng nghiện, có tiền án tiền sự; Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại các khu dân cư, thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên hệ thống loa truyền thanh của phường... Do đã thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tình hình phạm pháp hình sự xảy ra trên dịa bàn phường đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước”.