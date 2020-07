Nhiệm vụ âm thầm của "lính" công nghệ cao Hà Nội

07:57 12/07/2020 0 Minh Hà

ANTD.VN - Không trực diện đấu tranh với tội phạm luôn thủ sẵn súng đạn, nhưng cuộc chiến trên không gian mạng của lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội không ít những thử thách, cam go.