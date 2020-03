Nhanh chóng ổn định tổ chức để triển khai công tác

ANTD.VN - Đó là một trong những yêu cầu của Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ đối với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố Hà Nội được tổ chức vào sáng 12-3.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có 4 đội công tác gồm Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở quận, thị xã; Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện; Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp và công tác dân vận.

Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu tại lễ công bố quyết định

Thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy trong lực lượng CAND, CATP Hà Nội đã quyết định triển khai tổ chức bộ máy mới tại Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, đơn vị được bố trí lại thành 3 đội công tác gồm Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào ở xã, phường, thị trấn; Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào ở cơ quan doanh nghiệp; Đội Dân vận (trong đó bao gồm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, chính trị hậu cần của phòng).

Đại tá Trần Ngọc Dương trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho chỉ huy các đội công tác theo mô hình tổ chức mới

Chúc mừng các cán bộ chiến sỹ được phân công về nhận nhiệm vụ công tác mới, Đại tá Trần Ngọc Dương đề nghị trong thời gian nhiều hoạt động đang bị tạm dừng vì dịch Covid-19, các CBCS cần tranh thủ bàn giao hồ sơ, giấy tờ, sổ sách để nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, triển khai công việc, trước mắt là khẩn trương tiến hành Đại hội chi bộ để kịp tiến độ chung với CATP. Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các CBCS yên tâm công tác tác theo mô hình tổ chức mới.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được bố trí theo mô hình tổ chức mới với 3 đội công tác

Cũng tại buổi công bố quyết định, Đại tá Trần Ngọc Dương đã thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời yêu cầu Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện nghiêm quy tắc về phòng dịch theo kế hoạch, phương án của CATP.