Nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, không được chủ quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá diễn biến dịch bệnh trong nước, lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng vừa qua chúng ta đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên không được lơ là, chủ quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị trong thời gian tới các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, dập dịch.

Chia sẻ quan điểm này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những ngày gần đây số người bị lây nhiễm đã phát hiện rất ít. Số người được chữa khỏi tăng lên. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể yên tâm, do vậy người dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan mà phải tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Về phía quân đội, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó Trưởng Ban Thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Quốc phòng cho biết, tuần qua số lượng người nhập cảnh từ Lào, Campuchia về Việt Nam đã giảm tới 55%. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ở một số nước Đông Nam Á rất phức tạp, dự báo số người công dân Việt Nam về nước thời gian tới sẽ tăng lên. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tiếp tục quản lý chặt đường biên giới; giao các Quân khu ở phía Nam bố trí khu vực tạm cư cho công dân về nước; tiếp tục tổ chức tốt công tác cách ly tập trung; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng

Liên quan đến công tác điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ đã ban hành công điện yêu cầu tất cả bệnh viện nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Theo đó, tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng.

Bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm Covid-19. Dựa trên tình hình thực tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí các phòng khám theo nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính, khối nhà nội trú; phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong.

Các bệnh viện tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng, cấp cứu, chuyển tuyến; hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường mà tuyến dưới thực hiện được. Tăng cường khám bệnh, tư vấn theo các hình thức trực tuyến, điện thoại, viễn thông để giảm lưu lượng người đến khám bệnh. Giãn, hoãn việc mổ phiên các trường hợp trì hoãn được. “Người dân trước đây khi khám bệnh thường đến thẳng bệnh viện, bây giờ trước khi đến thăm khám (trừ trường hợp cấp cứu) bà con nên liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn, đặt lịch hẹn khám trước… bảo đảm giãn cách xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất để chống dịch hiệu quả “Nếu làm tốt cách ly trong xã hội thì sẽ không có đỉnh dịch... Có tín hiệu tích cực khi mà trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ít, số ca ra viện tăng và trong xã hội xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái. Chỉ thị số 15, 16 làm cuộc sống của người dân thay đổi. Thủ tướng nêu rõ, ở giai đoạn này, sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất. Và thời gian qua, người dân đã tuân thủ tốt, nhờ đó, công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực. Giải pháp mới trong giai đoạn hiện nay là gì. Từ nay đến ngày 15-4, cần tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp đưa ra, không được chủ quan, không để vấp phải sai lầm do chủ quan, coi thường, nhất là khi xảy ra việc tái nhiễm ở một số nơi trên thế giới”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 6-4)