ANTD.VN - Ngày 16-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Người ươm mầm hạnh phúc” và tuyên dương Phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tham dự chương trình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Trần Thị Hương cùng 61 phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc

Chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm tôn vinh, biểu dương phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc; động viên phụ nữ Công an tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo chủ động trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chương trình cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ Công an các cấp hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương thành tích của 61 Phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, những cán bộ, hội viên được tôn vinh hàng năm và trong chương trình ngày hôm nay là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu, được tôi luyện, trưởng thành, tỏa sáng từ thực tiễn công tác chiến đấu, học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua của phụ nữ.

Để phụ nữ Công an tại cơ sở ngày càng phát triển và phong trào thi đua của phụ nữ Công an đạt hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực đối với phụ nữ công an cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cấp cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ tại cơ sở; đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng tại cơ sở.

Trong đó, cần có kế hoạch cụ thể quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, chú ý nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ; bố trí công việc phù hợp với khả năng, đặc điểm giới; tin tưởng, mạnh dạn giao việc cho cán bộ nữ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong CAND.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an, đặc biệt là cấp cơ sở phải xác định rõ mục đích, động cơ phấn đấu, rèn luyện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an; tích cực rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.