Người thương binh là khắc tinh của các loại tội phạm

Đại úy Vũ Thái Sơn

Quyết không chùn bước

Theo lời kể từ đồng đội của Đại úy Vũ Thái Sơn, vào một đêm cách đây gần 10 năm, tại phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau khiến 1 nạn nhân mang thương tích. Được cấp trên phân công, Đại úy Vũ Thái Sơn và 2 đồng nghiệp đến hiện trường xử lý vụ việc. Trong lúc giải quyết vụ ẩu đả, Đại úy Vũ Thái Sơn và đồng đội của anh lọt vào trận mưa dao kiếm của đám côn đồ. Hậu quả đồng đội của anh bị thương rất nặng, bản thân Đại úy Sơn bị chém vỡ xương má trái và xương đòn vai trái, phải nhập viện cấp cứu...

Vụ việc trên là một trong những câu chuyện của người chiến sỹ trẻ này trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm. Một lần khác, vì chuẩn bị để đi dự đám cưới, ngay từ đầu giờ sáng, Vũ Thái Sơn đã mặc bộ comple tinh tươm đến đơn vị. Tuy nhiên, trên đường đi anh lại phát hiện và truy đuổi một số đối tượng trộm tài sản. Dĩ nhiên bộ quần áo mới sau đó đã bị hỏng vì những cú “va đập” với nhóm tội phạm. Tết Nguyên đán năm đó, Đại úy Vũ Thái Sơn cùng đồng đội đã bỏ lại sau lưng niềm vui đoàn tụ gia đình, để truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm. Đến giữa năm, anh lại phối hợp với đồng đội bắt 3 đối tượng truy nã trong vòng chưa đầy 30 ngày. Với những chiến công và tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, giữa năm 2015, Vũ Thái Sơn được bổ nhiệm Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Hai Bà Trưng. Cũng kể từ đây, người chiến sĩ trẻ này luôn trau dồi những kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, cập nhật các quy định mới của pháp luật. Theo anh, mặt trận nào cũng cần bản lĩnh thép của người chiến sỹ công an nhân dân và phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Nhạy bén trong công việc

Cho đến bây giờ, đồng đội của Đại úy Vũ Thái Sơn vẫn nhớ chiến công khám phá đường dây giao dịch trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, do người chỉ huy đầy bản lĩnh này chỉ đạo. Từ dấu hiệu bất thường của hàng loạt doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi… không thực hiện nghĩa vụ thuế, Đại úy Vũ Thái Sơn và đồng đội đã phanh phui đường dây lập công ty “ma”, giao dịch trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn. Sau gần 200 ngày xác lập và khám phá thành công chuyên án, điều mà anh tâm đắc nhất là đã phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bịt những lỗ hổng trong công tác quản lý doanh nghiệp, hóa đơn.

Giữa năm 2017, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đại úy Vũ Thái Sơn và đồng đội phát hiện dấu hiệu bất thường của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội chỉ hoạt động từ 3 - 6 tháng, sau đó mất hút cùng những giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế. Trong số này, có cả những doanh nghiệp từng có ý định nộp hồ sơ xin phá sản, dừng hoạt động, rồi sau đó được đối tác mua lại với bộ máy lãnh đạo hoàn toàn mới. Sau nhiều ngày, tháng trinh sát, Đại úy Vũ Thái Sơn phát hiện điều bất thường là nhiều doanh nghiệp đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh, nhưng khi đi xác minh thì thực chất đó lại là nhà dân, hoặc quán cơm bụi. Chính khoảng thời gian tồn tại quá ngắn khiến cán bộ chức năng chưa kịp đến kiểm tra, đôn đốc nộp thuế theo quy định thì doanh nghiệp đã biến mất.

Quá trình trinh sát, Đại úy Vũ Thái Sơn phát hiện Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) là nghi can số một. Đặc biệt, sau một thời gian làm ăn, Hằng đã mua được căn hộ chung cư sang trọng ở khu đô thị nổi tiếng trên phố Minh Khai. Tháng 8-2016, Hoàng Lệ Hằng bị xác định nằm trong chuyên án do Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội xác lập phá đường dây buôn bán hóa đơn GTGT. Thủ đoạn của Hằng cùng các đồng phạm là mua lại những công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật... để xuất, bán hóa đơn. Từ tháng 6-2014 đến khi lộ diện, đường dây này đã xuất khống hơn 3.000 hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng cho trên 500 doanh nghiệp, bước đầu xác định gây thất thu trên 78 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm

Trong vai trò chủ mưu, Hoàng Lệ Hằng chỉ đạo, điều hành nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hoá đơn GTGT và đặt trụ sở làm việc tại một quán cà phê ở phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. Hằng trực tiếp mua gom các doanh nghiệp với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hóa đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp, chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Hằng sử dụng các doanh nghiệp nói trên chỉ để bán hóa đơn GTGT cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu hợp lý hóa đầu vào để rút tiền Nhà nước và được hoàn thuế GTGT.

Tiếp theo, Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thỏa thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua bán hóa đơn với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/hóa đơn (đối với hóa đơn GTGT dưới 20 triệu đồng giao dịch trực tiếp) hoặc 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn (đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng do phải giao dịch qua ngân hàng). Sau đó Hằng chỉ đạo các đối tượng trong nhóm xuất và giao nhận hóa đơn cũng như các giao dịch chuyển khoản. Hoạt động của các đối tượng mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Với các nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hóa đơn, vận chuyển hóa đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hàng tháng (từ 7 - 10 triệu đồng, hoặc hưởng theo tỷ lệ phần trăm giá trị ghi trên hóa đơn). Quá trình điều tra, Đại úy Sơn cùng đồng đội đã phát hiện và thu giữ tang vật trong vụ án gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết sẵn nội dung cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán; hơn 750 triệu đồng tiền mặt...

Theo Đại úy Sơn, cùng với việc dựng lại hồ sơ về Hoàng Lệ Hằng, anh cùng đồng đội đã tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của đối tượng. Sau nửa năm xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 18-1-2018, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội xây dựng, triển khai kế hoạch phục kích, đồng loạt bắt quả tang Hoàng Lệ Hằng và 8 đối tượng liên quan. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 20 con dấu của 18 công ty; 12 dấu chức danh; 6 dấu chữ kỹ; 46 quyển hóa đơn đã viết nội dung; 60 quyển hóa đơn dạng phôi; cùng nhiều tài liệu liên quan, trong đó có hóa đơn của 26 doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Tâm sự với chúng tôi, Đại úy Vũ Thái Sơn không nói gì về bản thân mình, anh dành hết lời ca ngợi cho các đồng chí, đồng đội và với anh, một người không thể đi đến đích của một vấn đề hay phá được một chuyên án. Kết quả đó phải là sự kết tinh trí tuệ của cả một tập thể, với những con người gan dạ, bản lĩnh, dám đối đầu với những thách thức, không sợ hiểm nguy trước những thủ đoạn tinh vi, tàn khốc của tội phạm.