Người tham gia giao thông phải học cách chung sống an toàn với dịch Covid-19

ANTD.VN - Ngày đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tuyến đường Thủ đô tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước đó. Lực lượng CSGT CATP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối ATGT, phục vụ nhân dân đi lại an toàn trong mùa dịch Covid-19.

Giao thông an toàn trong mùa dịch

6h sáng, tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã có mặt tại khu vực đường Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình để làm nhiệm vụ. Nhận định của Ban chỉ huy đơn vị cho thấy: Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn cả nước, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên đường phố chắc chắn sẽ tăng cao. Dù quy định của Bộ GTVT vẫn đang hạn chế tần suất của phương tiện vận tải hành khách công cộng song sau lệnh nới lỏng giãn cách trên, hoạt động xe khách tại các bến xe trên địa bàn Thủ đô đang dần “hồi sinh” mạnh mẽ.

Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 chỉ huy tổ công tác của đơn vị phân luồng giao thông tại đây. Không nằm ngoài dự liệu, càng vào khung giờ cao điểm, mật độ người và phương tiện trên các tuyến đường ngày càng tăng cao. Dù thời tiết mưa, gió lạnh nhưng tâm lý được thoải mái tự do ra đường sau hơn 20 ngày thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đã khiến người dân đổ ra đường rất nhiều. Tổ công tác đã phải khá vất vả để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trong điều kiện mưa, tầm quan sát và xử lý tình huống của lái xe hạn chế.

Mật độ phương tiện và người tham gia giao thông đông đúc trong ngày đầu nới lỏng cách ly, giãn cách xã hội

Trong suốt buổi sáng và ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT, CBCS của Đội CSGT số 6 đã tổ chức phân luồng thông suốt cho tất cả các hoạt động giao thông trên những tuyến đường lớn ở địa bàn các quận như Cầu Giấy, Bắc và Nam Từ Liêm. Không chỉ vậy, CSGT còn tham gia nhắc nhở, tuyên truyền cho lái xe, người dân chấp hành những quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng, giãn cách xã hội khi tham gia giao thông.



“Đặc biệt với xe khách, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý bến xe kiên quyết tăng cường kiểm tra, yêu cầu lái, phụ xe phải thực hiện nghiêm quy định về số lượng hành khách trên xe, tần suất hoạt động, các biện pháp y tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong môi trường phương tiện công cộng, đông hành khách là rất lớn, chính vì vậy ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho chính bản thân và mọi người càng phải được lái xe, hành khách thực hiện nghiêm”- Đại úy Trần Quang Chinh cho hay.



Tại địa bàn quận Hoàng Mai, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô cũng được Đội CSGT số 14 triển khai lực lượng khá sớm đảm bảo ATGT. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 14 cho biết: Dọc trục đường Giải Phóng, Giáp Bát kết nối với Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A nơi có hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm từ sáng sớm được Đội CSGT số 14 bổ trung 3 tổ công tác làm nhiệm vụ vừa kết hợp cắm chốt, tuần tra cơ động xử lý những tình huống có liên quan đến giao thông.

CSGT Thủ đô tăng cường lực lượng phân luồng đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại sau khi cách ly xã hội

Cũng giống như tuyến đường Phạm Hùng, tại khu vực này, tình hình giao thông đã nhộn nhịp lên rất nhiều. Dù mật độ và tần suất hoạt động của xe khách ở hai bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm vẫn khá hạn chế, song không vì vậy mà CSGT “bỏ qua” cho những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn, vi phạm dừng đỗ, đón trả khách của số lái xe khách được hoạt động này.

“Nhu cầu đi lại của người dân từ Hà Nội về các tỉnh và ngược lại sẽ ngày càng lớn. CSGT không chỉ đảm bảo xe khách hoạt động đúng quy định, không được dừng đỗ đón trả khách mà còn phải thực hiện nghiêm những khuyến cáo, yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ GTVT…về số lượng hành khách được phép chở trên xe, đảm bảo các yếu tố phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19”- Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin.



Thực hiện nhiều nhiệm vụ kép

Quản lý cửa ngõ phía Bắc thành phố, đặc biệt là khu vực phố cổ, phố cũ của Hà Nội, Đội CSGT số 1 trong sáng nay 23-4 cũng tất bật công tác phân luồng giao thông khi người dân và phương tiện tăng cao so với các ngày cách ly trước đó. Trong những ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhiều lái xe thấy đường vắng, rộng đã để phương tiện khá tùy tiện. Đội CSGT số 1 và nhiều đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những lái xe, phương tiện vi phạm trên.

“Khi giãn cách xã hội được nới lỏng thì điều đó cũng sẽ “mở đường” cho tình hình giao thông sắp tới cơ bản quay lại nhịp độ như trước khi có dịch. Việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi dừng đỗ trái phép, đi sai làn, vượt đèn đỏ, người ngồi trên mô tô không đội mũ bảo hiểm…sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc và TNGT”- Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 1 đánh giá.

Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống dịch bệnh hơn nữa nhất là khi tham gia giao thông trong điều kiện phương tiện ngày càng đông đúc hơn

Địa bàn quản lý giao thông của quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình… nơi các Đội CSGT số 2, 3 và 4 phụ trách trong ngày đầu nới lỏng cách ly cũng nhộn nhịp người và phương tiện đi lại. Ở các ngã tư lớn, tuyến đường huyết mạch đều có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng. Xác định dù nới lỏng giãn cách nhưng những nguy cơ về dịch bệnh Covid-19 lúc này cũng đe dọa, tiềm ẩn phức tạp nên người tham gia giao thông tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.



Các tổ công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, người tham gia giao thông tham gia giao thông một cách thông minh, an toàn như giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang. Đối với những trường hợp lái xe, người ngồi trên mô tô, xe máy không đeo khẩu trang, CSGT khi phát hiện đều yêu cầu những lái xe này phải thực hiện nghiêm quy định đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.



Việc nới lỏng giãn cách xã hội là một tin vui nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với công tác đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT sẽ thêm bận rộn hơn. Những chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, sai làn, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm…theo Thông báo 186 của Phòng CSGT đang được CSGT Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh. Trong hơn 20 ngày qua, thống kê của Phòng CSGT cho thấy đã có gần 300 lái xe tải vi phạm bị CSGT xử phạt những lỗi về chở quá tải, dừng đỗ, đi sai giờ.

CSGT kiên quyết xử lý nghiêm những lái xe vi phạm đồng thời tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Riêng hệ thống camera giám sát, xử lý phạt “nguội” của Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã phát hiện và xử phạt hàng trăm trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi các thông báo vi phạm này đến lái xe, chủ phương tiện vi phạm để mời lên cơ quan Công an xử phạt theo đúng quy định.

Có khá nhiều lái xe không những vi phạm nhiều lần mà còn vi phạm nhiều lần trong ngày, vi phạm nhiều lần trên cùng một tuyến đường, ngã tư. Công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm qua hệ thống camera tiếp tục được chúng tôi đẩy mạnh trong thời gian tới, đặc biệt góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 bởi tính “giãn cách”, trực tuyến khi kiểm tra, xử lý”- Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông cảnh báo.



Thông tin với PV, đại diện Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Hiện 30 chốt kiểm tra giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn đang hoạt động cho đến khi nào có thông báo mới từ CATP Hà Nội. Ngoài việc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt của các lái xe, các tổ công tác này còn đảm bảo hiệu quả ANTT, phòng, chống các loại tội phạm, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, nhất là những mặt hàng có liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch, thiết bị y tế…Trong thời gian tới, khi học sinh đi học trở lại, mật độ phương tiện sẽ tăng cao hơn, những biện pháp về đảm bảo ATGT sẽ ngày càng được đẩy mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống ùn tắc, TNGT và dịch Covid-19.