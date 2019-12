Người lính Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu và những đêm không ngủ

Công tác bảo vệ mục tiêu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân mà lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được giao đảm nhiệm triển khai thực hiện. Cách đây 20 năm, ngày 28-12-1999 Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao đã chính thức được thành lập. Sau đó, vào năm 2009, Nghị định số 37 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cơ quan ngoại giao có nhiệm vụ hết sức quan trọng

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu

Triển khai thực hiện Nghị định số 37, các quy định của Nghị định đã được các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, nhất là lực lượng CSCĐ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn mục tiêu đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đặc biệt quan tâm; vai trò, vị trí tầm quan trọng của lực lượng CSCĐ trong công tác bảo vệ mục tiêu đã được nâng cao và được xác định là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ vũ trang canh gác đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ.

Sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương với Bộ Công an mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thực hiện Nghị định đã được tiến hành thường xuyên, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Công tác bảo vệ mục tiêu đặc biệt được chú trọng, phát huy hiệu quả. Trong 20 năm qua, Cảnh sát bảo vệ đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 1.000 mục tiêu; xây dựng hàng chục nghìn phương án bảo vệ các loại; tổ chức thực tập gần 20.000 phương án với hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; bảo vệ an toàn gần 70.000 hội nghị mít tinh, gần 16.000 lượt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và 4.201 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại các mục tiêu bảo vệ…

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đảm bảo an toàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều

Tết của các chiến sĩ Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cũng có cành đào xuân, bánh chưng xanh và hơn cả là luôn ngập tràn niềm vui, đầy ắp tiếng cười bởi những lời ca tiếng hát của những chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ trẻ, tuổi đời mới chỉ ngoài đôi mươi, là năm đầu tiên phải xa gia đình, xa người yêu, xa bạn bè để làm nhiệm vụ.

Công việc của các chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn âm thầm, lặng lẽ. Những đêm giao thừa, những ngày Tết, các anh thường thức trắng. Bận rộn, vất vả là vậy nhưng trong ánh mắt mỗi cán bộ chiến sĩ không nhìn thấy sự mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui được làm việc và được cống hiến.

Mỗi ngày, các anh phải làm việc 3 ca, mỗi ca đứng 2 tiếng đồng hồ giữa mưa, giữa nắng, giữa đêm đông rét buốt căm căm. Trong suốt 2 tiếng đứng gác, dù mệt mỏi thế nào cũng không được ngồi, không được dựa mà phải tập trung quan sát, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn mục tiêu và phối hợp với bảo vệ của cơ quan chủ quản giải quyết, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác, ra vào mục tiêu bảo vệ đảm bảo đúng quy định.

Có những khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến mức thấp nhất 5-6 độ C kèm theo gió buốt, mưa rét lạnh đến cắt thịt thấu da, chỉ với mỗi một bộ quân phục thu đông trên người, các anh vẫn không quản ngại khó khăn, gian khổ, đảm đương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng cánh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan ngoại giao thường xuyên tập luyện để đảm bảo an toàn các cơ quan ngoại giao

Lập công xuất sắc

Không trực tiếp đương đầu với tội phạm như lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát truy nã… nhưng trong công tác bảo vệ mục tiêu, các chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã nhiều lần lập công, thể hiện được tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm vì sự an toàn tuyệt đối của những mục tiêu.

Ngày hôm đó, vào khoảng 1h45, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức, đơn vị Đội 4, Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP Hà Nội đang đứng gác tại khu vực ngân hàng có địa chỉ 45 Lý Thường Kiệt, Hà Nội thì thấy một nam thanh niên đang có hành vi đập phá cây rút tiền tự động ATM, đã yêu cầu đối tượng ra khỏi khu vực bảo vệ. Thế nhưng khi đến gần, bất ngờ đối tượng lao thẳng vào người chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức tấn công hòng cướp khẩu súng AK. Trong tích tắc, bằng sự mưu trí dũng cảm, sự nhanh nhạy của người chiến sĩ Cảnh sát, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức đã gạt được tay đối tượng ra. Không cướp được súng, đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức.

Mặc dù bị trọng thương, máu chảy thấm đẫm bộ quân phục nhưng với sự dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm, anh đã ghì chặt, quật ngã được đối tượng để đồng đội đến hỗ trợ còng tay bắt giữ, thu hồi hung khí chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Hàng Bài xử lý. Với chiến công quả cảm này, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và được công nhận thương binh.

Vì những mùa xuân bình yên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh về chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu; Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng Nghị quyết số 754-NQ/ĐU, kế hoạch số 275/KH-E30 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu; họp đội ngũ cán bộ chủ chốt để triển khai nội dung, phương pháp tiến hành; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp trên tất cả các mặt công tác; kết quả sau hơn 19 tháng triển khai thực hiện đã chuyển biến rõ rệt: Cán bộ, chiến sỹ đã nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ mục tiêu, thực hiện nghiêm túc quy trình công tác, tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành chế độ điều lệnh CAND; vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, trang phục đảm bảo thống nhất, đẹp về hình thức. Đặc biệt trong thời gian các ngày lễ lớn của đất nước và trong thời gian có các đoàn người đứng đầu Chính phủ các nước tới thăm và làm việc tại Việt Nam tạo được bước chuyển biến rõ nét về hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND.

Cuộc sống đời thường của những chiến sĩ Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu còn nhiều khó khăn, gian khó nhưng các anh luôn động viên nhau, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, làm nên một tập thể đoàn kết vững mạnh. Các chiến sĩ luôn coi đơn vị như chính căn nhà thứ 2 của mình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Chặng đường dài phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng các anh vẫn âm thầm lặng lẽ cống hiến, hy sinh chẳng quản ngại gian khổ bởi phía trước là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, thôi thúc các anh vững vàng tay súng, góp phần giữ những mùa xuân bình yên.