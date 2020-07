Người Đội trưởng truyền lửa nghề thầm lặng

ANTD.VN - Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, mẹ là một nhà giáo ưu tú, cha là một chiến sỹ tình báo huyền thoại, ngay từ nhỏ, Trung tá Lại Quốc Tuấn ấp ủ mong ước trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Và mong ước ấy đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào Đại học An ninh nhân dân năm 1985. Đi gần hết hành trình công tác nhưng Trung tá Lại Quốc Tuấn vẫn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, sẵn sàng truyền nghề cho cán bộ trẻ với mong muốn góp phần mang lại bình yên của Thủ đô.

Trung tá Lại Quốc Tuấn

Ý thức trách nhiệm ở địa bàn trọng điểm

Quận Hoàn Kiếm được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của Hà Nội bởi đặc thù đa dạng về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, đồng thời tập trung đông các cơ quan Trung ương và văn phòng đại diện nước ngoài. Những đặc điểm trên đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh chính trị nhiệm vụ rất nặng nề. Là Đội trưởng Đội An ninh, Trung tá Lại Quốc Tuấn càng nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ này. Vì vậy anh luôn yêu cầu cán bộ chiến sĩ của mình phải chủ động làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu cho Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai các mặt công tác an ninh kịp thời, hiệu quả cao.

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Đội An ninh là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, Bộ Công an, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện lớn trên địa bàn, phòng chống khủng bố, phá hoại, tụ tập gây mất an ninh trật tự… “Đối với cá nhân tôi, để đạt được những thành tích trong công tác, việc đầu tiên đó chính là lòng yêu nghề. Có say mê công việc, mới có thể đi tìm hiểu, nghiên cứu sâu về lĩnh vực mà mình đảm nhận. Từ đó, tích lũy kinh nghiệm, thông tin để thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất những nội dung sát với thực tiễn tình hình” - Trung tá Lại Quốc Tuấn chia sẻ.

Trung tá Lại Quốc Tuấn cùng đồng đội kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định đảm bảo ANTT

Gần dân, linh hoạt trong mọi tình huống

Trên dưới 30 năm công tác tại Đội An ninh (CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung tá Lại Quốc Tuấn đã đạt được rất nhiều thành tích rất đáng tự hào. Anh được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, ghi nhận những nỗ lực trong công tác. Tuy nhiên, với Trung tá Lại Quốc Tuấn, phần thưởng lớn nhất là sự tin tưởng của Ban Chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm và cán bộ chiến sĩ trong đội dành cho anh. “Tôi may mắn được kế thừa truyền thống của Đội An ninh do nhiều thế hệ đi trước để lại, một tập thể rất đoàn kết. Trước khối lượng lớn công việc, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và đạt được những kết quả tốt, góp phần vào thành tích chung của CAQ Hoàn Kiếm” - Trung tá Lại Quốc Tuấn tâm sự.

Trong suốt quá trình công tác, Trung tá Lại Quốc Tuấn luôn đau đáu một nỗi niềm là truyền lại sự nhiệt huyết với nghề cho thế hệ trẻ. Anh thường xuyên nhắc nhở các đồng nghiệp kế cận, làm công an trước hết phải làm đúng trách nhiệm của một công dân. Có làm đúng mới có cái tâm, cái lý ứng xử mọi tình huống khi tiếp xúc với công việc, nhất là tiếp xúc, giải quyết các tình huống liên quan đến nghiệp vụ công tác an ninh.

Thiếu tá Dương Kim Nhung, cán bộ của đội kể: “Khi tôi về nhận công tác tại đơn vị, anh Tuấn đang là Tổ trưởng Tổ An ninh văn hóa. Lúc ấy, trong tâm trí tôi chưa hình dung được công việc như thế nào, vì thấy cái gì cũng khác xa so với những gì được học. Ngày ấy anh Tuấn phụ trách chuyên đề “Phòng ngừa đấu tranh chống địch lợi dụng công dân khiếu nại tố cáo vào mục đích chính trị”. Có lần, tôi được phân công nhiệm vụ đảm bảo ANTT trước cổng trụ sở UBND thành phố Hà Nội, khi đó rất đông người tụ tập đưa đơn đòi gặp Chủ tịch UBND thành phố. Trong đám đông, tôi đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một người đĩnh đạc bước tới đoàn người, trò chuyện cởi mở, động viên, giải thích với bà con về quy định khiếu nại tố cáo. Lúc ấy tôi nhận ra người cán bộ đó là Trung tá Lại Quốc Tuấn. Anh cặn kẽ hướng dẫn bà con về gửi đơn thư, không quên chia sẻ với bà con vì đường sá xa xôi, vất vả. Sau cuộc tiếp xúc, trò chuyện chân tình ấy, tôi thấy nét mặt mọi người ai cũng phấn khởi, tự tin. Cuối cùng, người đại diện còn bước lên bắt tay và cảm ơn anh Tuấn”.

“Cũng có trường hợp, các đối tượng cơ hội chính trị đã trà trộn trong các cuộc biểu tình, mà trước đó chúng đã tiếp xúc, lôi kéo, kích động một số bà con vào mục đích chống đối chính quyền. Nắm bắt được điều đó, Trung tá Lại Quốc Tuấn nhẹ nhàng đứng ra giải thích cho bà con hiểu cái đúng, cái sai, không nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu, làm ảnh hưởng đến ANTT. Có những đoàn ngồi lại đến 21-22h, anh Tuấn vẫn bám trụ, mặc áo mưa đứng cùng bà con, tiếp tục công tác dân vận” - Thiếu tá Nhung kể thêm.

Công tác an ninh là thế, nhưng sự kiên trì, miệt mài, tỉ mỉ của các chiến sĩ đã làm nên những chiến công thầm lặng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Trò chuyện với Trung tá Lại Quốc Tuấn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã giúp tôi hiểu thêm về công việc của người chiến sĩ an ninh này ở “mặt trận không tiếng súng”.

“Trung tá Lại Quốc Tuấn là người có lập trường tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh, đặc biệt làm rất tốt công tác tham mưu cho chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm giải quyết các việc liên quan đến công tác an ninh. Bản thân đồng chí Tuấn đối với tập thể Đội An ninh luôn gương mẫu, là người anh cả của các đồng nghiệp, xây dựng một tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm giao phó”, Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng CAQ Hoàn Kiếm nhận định.

Đến nay, Đội An ninh CAQ Hoàn Kiếm 17 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của Trung tá Lại Quốc Tuấn, người vẫn luôn là người truyền lửa nhiệt huyết yêu nghề cho trinh sát trẻ.