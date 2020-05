Người dân quận Bắc Từ Liêm tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng quân dụng

ANTD.VN - Triển khai cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã kiên trì vận động và thuyết phục người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Bá Ngự, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm thông tin, trong những ngày đầu cao điểm, trên địa bàn quận có 2 cá nhân đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng quân dụng, trong đó có một khẩu súng được xem là kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của một cá nhân.

Những biện pháp quyết liệt

Cuối tháng 3, ngay khi Công an thành phố Hà Nội có kế hoạch số 105 về Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, CAQ Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch số 457 và Công văn số 1104 để triển khai nội dung trên.

Anh Vũ Chiến Thắng, công dân phường Phú Diễn bàn giao súng quân dụng là kỷ niệm của người cha cho cơ quan công an

Theo đó, các đội nghiệp vụ và công an các phường tổ chức rà soát, thồng kê, phân loại cụ thể từng loại tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và tập trung đấu tranh với các loại tội phạm này bắt đầu từ ngày 1-4-2020 đến 1-12-2020.

Một trong những mục tiêu của kế hoạch tổng kiểm tra là thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT còn trôi nổi ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do VK, VLN, CCHT gây ra, nhất là tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại trong chiến tranh.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, trên địa bàn có một bộ phận người dân là các cựu chiến binh, có người đã từng chiến đấu ở các chiến trường và không ít người trong số đó còn lưu giữ VK, VLN, CCHT như một kỷ vật thời chiến. Do đó, CAQ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực một mặt rà soát, mặt khác vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống nhân dân.

Chủ trọng tuyên truyền giao nộp VK, VLN và CCHT

Có mặt tại trụ sở CAP Phú Diễn vào sáng 5-5, chúng tôi đã gặp anh Vũ Chiến Thắng, một công dân trên địa bàn phường. Hôm nay, anh đến giao nộp khẩu súng quân dụng mà bố anh đã mang về từ chiến trường. Anh Thắng cho hay, bố anh là công nhân trong một nhà máy của quân đội, bản thân anh cũng nối nghiệp cha nhưng nay đã phục viên. Gia đình anh có truyền thống binh nghiệp, nên khi phát hiện trong nhà có một khẩu súng quân dụng cũng không có gì bất ngờ. Cha anh là ông Vũ Văn Mùi, khi vào tiếp quản Sài Gòn sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã nhặt được khẩu súng này trong ngăn kéo ở phòng chỉ huy một căn cứ thông tin. Thấy hộp tiếp đạn đã hỏng, ông Mùi cất vào túi và mang về nhà làm kỷ niệm từ đó đến nay.



“Khi các anh Cảnh sát khu vực đến nhà rà soát, chúng tôi biết gia đình có một khẩu súng quân dụng nên đã báo cáo với Công an phường. Sau đó các anh Cảnh sát khu vực thường xuyên đến nhà tuyên truyền, đề nghị giao nộp. Dù là kỷ vật nhưng khi nghe Cảnh sát khu vực trao đổi, chúng tôi đã hiểu ra vấn đề và tự nguyện nộp lại để đảm bảo an toàn cho gia đình” - anh Thắng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phượng bàn giao súng ngắn nhặt được ở đường cho CAP Xuân Đỉnh

Còn với chị Nguyễn Thị Phượng, công dân làm nghề thu mua phế liệu, hiện đang tạm trú tại phường Xuân Đỉnh thì lại khác. Thiếu tá Vương Hữu Hưởng, Cảnh sát khu vực CAP Xuân Đỉnh cho hay, kể từ khi xảy ra vụ nổ đáng tiếc tại một cơ sở thu mua phế liệu ở quận Hà Đông nhiều năm trước, chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn hết sức cảnh giác khi phát hiện VK, VLN, CCHT.

Trong một lần đi gom phế liệu, chị Nguyễn Thị Phượng đã thu được một bao tải sắt vụn ở lề đường. Chị nhìn thấy dưới đáy bao có một khẩu súng nhưng nghĩ là đồ chơi, nhưng khi cầm lên thấy nặng tay, chị biết đây là súng thật. Nhớ đến những bài tuyên truyền của cán bộ Công an khu vực, chị vội vàng gọi điện thoại cho Thiếu tá Vương Hữu Hưởng. Sau khi giám định, cơ quan công an xác định đây là súng quân dụng và vẫn còn sử dụng được, chị Phượng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Những kết quả bước đầu của đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền đến từng người dân trên địa bàn. “Trong thời gian tới CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể phối hợp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, tích cực ủng hộ, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện kế hoạch” - Trung tá Nguyễn Bá Ngự cho biết.