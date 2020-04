Người đàn ông kiệt sức được Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời cứu giúp

Ngày 18-4-2020, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 9, do Đại úy Trần Ngọc Lực (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 18.



Đến 10h10, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi bộ lững thững ở mép quốc lộ với dáng vẻ mệt mỏi. Khi gần tới chốt, người này ngồi xuống ven đường để nghỉ ngơi.

Đại úy Trần Ngọc Lực - tổ trưởng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 9 - hỗ trợ người đàn ông kiệt sức về quê

Đại úy Trần Ngọc Lực đã trực tiếp kiểm tra, thực hiện các bước đo thân nhiệt theo quy định. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã hỏi thăm được biết, người đàn ông tên là T.C (SN 1980, quê ở Tuyên Quang). Do đang trong thời gian giãn cách xã hội, nên anh C không tìm được việc làm ở Hà Nội và cũng không tìm được xe khách để về quê.

"Anh C nói rằng không biết làm thế nào, nên cứ đi bộ từ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm ra Quốc lộ 18 để tìm 'vận may'. Tới lúc mệt, anh C ngồi nghỉ gần vị trí chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi đã mang sữa và lương khô mời anh C, động viên anh ăn chút cho lại sức", Đại úy Trần Ngọc Lực chia sẻ.

Người đàn ông được CSGT giúp đỡ đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành, xúc động

Sau đó, tổ trưởng tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 9, CATP Hà Nội đã hỏi một lái xe tải đi qua chốt và nhờ đưa giúp anh C về quê. Lái xe tải đã vui vẻ nhận lời, vì có cùng lộ trình.

Trước khi lên xe, anh C bày tỏ xúc động chân thành cảm ơn Đại úy Trần Ngọc Lực và CBCS trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 9, vì anh đã được trợ giúp kịp thời trong hoàn cảnh khó khăn.