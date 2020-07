Người dân cảm ơn Công an xã Văn Khê

10:28 05/07/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Trong lá thư cảm ơn Công an huyện Mê Linh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an xã Văn Khê, chị Đặng Thị Hải, ở xã Thạch Đà bày tỏ xúc động trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã nhà. “Số tiền và giấy tờ bị mất là tài sản rất lớn của gia đình tôi đã được Công an xã Văn Khê tìm thấy. Gia đình tôi trân trọng cảm ơn lực lượng Công an huyện Mê Linh, nhất là các chiến sỹ Công an xã Văn Khê đã hết lòng phục vụ nhân dân”.