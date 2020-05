Người dân bất bình, lên án đối tượng lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi

Đó là một trong những nội dung được nêu ra trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc sáng nay, 20/5.

Theo Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, từ sau kỳ họp thứ tám đến nay, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, được lãnh đạo nhiều nước, nhiều tổ chức, các phương tiện truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Cử tri và nhân dân thể hiện sự tin tưởng, phấn khởi khi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng bước đầu triển khai đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, lao động mất việc làm, gặp khó khăn…

Trưởng Ban Dân nguyện của UBTVQH Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo trước Quốc hội

Tuy vậy, cử tri và nhân dân lo lắng dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc làm của người lao động, tình trạng mất việc làm, thiếu việc làm tăng. Nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động, người lao động nghỉ việc, làm việc luân phiên, không có lương hoặc thu nhập rất thấp...

Về giáo dục, đào tạo và y tế, cử tri và nhân dân còn băn khoăn về hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi điều kiện kinh tế khó khăn..

Đặc biệt, cử tri và nhân dân bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước như vụ việc xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; điều tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp luật.

Cử tri mong muốn việc thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, vừa góp phần hạn chế tác hại của rượu, bia gây ra đối với sức khỏe của cộng đồng, vừa giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tiếp theo đó, Trưởng Ban Dân nguyện của UBTVQH Nguyễn Thanh Hải đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Báo cáo nêu rõ, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay hầu hết các tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành đã được tiếp thu và khắc phục khá hiệu quả.

Tuy vậy, vẫn còn một số ít văn bản trả lời chưa đủ thông tin, chưa đúng nội dung kiến nghị, chưa kiểm tra, tìm giải pháp để tháo gỡ nên cử tri tiếp tục kiến nghị. Bên cạnh đó, một số kiến nghị của cử tri yêu cầu kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai phạm nhưng thường trả lời chung chưa nêu rõ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong xem xét, giải quyết các kiến nghị có nội dung liên ngành vẫn còn chậm. Những tồn tại này sẽ phải được khắc phục trong thời gian tới...