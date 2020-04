Nghĩa cử đẹp của 2 đơn vị thuộc Công an Hà Nội

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi những hoạt động hiến máu cứu người của Công an TP. Hà Nội, ngày cuối tuần 25-4, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình”.

Cán bộ chiến sỹ Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm đăng ký hiến máu

Đây cũng là hành động cụ thể thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; và Thư của đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc tình nguyện hiến máu cứu người.

Chỉ huy Công an quận Long Biên tham gia hiến máu tình nguyện

Thượng tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên bày tỏ, cán bộ chiến sỹ Công an quận nhận thức rõ: hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là việc làm cần thiết, quan trọng để đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa và điều trị người bệnh, góp phần đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch trong cộng đồng. Với thông điệp “Lực lượng Công an nhân dân – Hành trình giọt máu nghĩa tình”, chúng tôi mong muốn và quyết tâm mỗi cán bộ chiến sỹ sẽ là những chiến sỹ tiên phong, hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu.

Các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an quận Long Biên cùng cán bộ chiến sỹ tham gia hiến máu

Trong ngày 25-4, ban tổ chức đã tiếp nhận 309 đơn vị máu của hai đơn vị Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm

Thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm, Thượng tá Hứa Việt Hưng đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy 2 đơn vị, cùng chỉ huy Công an các phường, đội, xã, thị trấn, các Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nữ nữ chiến sỹ hăng hái tham gia hiến máu

Hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng, đồng nghĩa với nhiều người bệnh được điều trị

Trong ngày 25-4, đã có 309 đơn vị máu được hiến tặng, bàn giao đến Viện Huyết Học – Truyền máu Trung ương để phục vụ công tác điều trị, cứu người. Trong đó, Công an quận Long Biên hiến tặng 186 đơn vị máu và Công an huyện Gia Lâm có 123 cán bộ chiến sỹ tham gia hiến máu.