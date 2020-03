Nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Dù mới chính thức được triển khai bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã được 15 ngày, nhưng Công an xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã ngay lập tức phối hợp chính quyền cơ sở có những hoạt động thiết thực trong mùa dịch bệnh...

Sáng 17-3, trên địa bàn xã Liên Hà, ngay trước UBND xã và chợ sáng xã Liên Hà, những chiếc loa thùng vang vang tiếng cán bộ tuyên truyền về cách thức phòng chống dịch Covid-19 và cũng tại 2 điểm này, thấp thoáng bóng những chiến sỹ Công an xã chính quy xã Liên Hà tận tay phát khẩu trang, xà phòng và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Điểm tuyên truyền được đặt tại chợ sáng xã Liên Hà, để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về dịch Covid-19

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Công an xã Liên Hà cho biết, hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện, vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19, được sự đồng ý của Đảng ủy, BCH Công an huyện Đan Phượng và Đảng ủy, UBND xã Liên Hà, Công an xã Liên Hà phối hợp với Đoàn thanh niên xã triển khai phong trào “Nghìn khẩu trang, xà phòng miễn phí” cho nhân dân trên địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn xã Liên Hà.

Chỉ huy Công an xã Liên Hà trực tiếp cùng đoàn thanh niên xã phát khẩu trang cho người dân

Chỉ huy Công an xã Liên Hà cho biết, trong tổng số 2.700 chiếc khẩu trang và 350 bánh xà phòng, ngoài 1.000 chiếc khẩu trang của Đoàn thanh niên vận động xã hội hóa thì phần còn lại đều do cán bộ Công an xã Liên Hà tự nguyện đóng góp, mua tặng cho nhân dân trong xã.

Bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Liên Hà nhìn nhận, các cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã mới về đây nhận nhiệm vụ được một thời gian rất ngắn. Đây cũng là thời điểm xã Liên Hà bước vào giai đoạn 2 của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trao tận tay người dân những món quà thiết thực

Ở địa bàn xã Liên Hà, có một số lượng khoảng 200 người đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, là những quốc gia đã xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19. Do đó, Công an xã Liên Hà đã bắt tay ngay cùng chính quyền địa phương tham gia chống dịch. Dù biên chế còn ít, nhưng các chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Liên Hà đã tham gia 4 tổ công tác, bổ sung Công an xã là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. “Việc phát khẩu trang, xà phòng của Công an xã Liên Hà cũng là một cách để lực lượng Công an chính quy chống dịch, cũng như “làm quen” với người dân một cách thiết thực, hiệu quả” - bà Tuyết đánh giá.

CBCS Công an xã Liên Hà trao khẩu trang và xà phòng cho những người không thể đến tận điểm nhận

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Phong, thực hiện nhiệm vụ công tác công an, đơn vị đã rà soát công dân trở về từ các quốc gia có bệnh nhân nhiễm Covid-19, phân loại các trường hợp nghi tiếp xúc, thuộc diện nào cách ly diện đó; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua loa, pa-nô, áp phích về các biện pháp phòng chống dịch.