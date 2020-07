Ngày nào không có phạm pháp hình sự, cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ được bảo đảm

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, 6 tháng đầu năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự trên cả nước đã giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019, trung bình 1 ngày lực lượng Công an toàn quốc xử lý khoảng 325 vụ…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị chiều 2-7

Chiều nay, 2-7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH từ đầu năm 2020 đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, dù bối cảnh tình hình những tháng qua có nhiều diễn biến phức tạp song an ninh chính trị, an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia của nước ta vẫn được bảo đảm. Trong đó, việc hoàn thành triển khai 100% Công an chính quy xuống xã là một yếu tố quan trọng, tạo ra hiệu quả tích cực.

Về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Công an cho biết, đã giảm 8,4% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2019, vượt chỉ tiêu đăng ký (giảm 5-7%).

Tổng số vụ phạm pháp hình sự bị xử lý là 58.836 vụ. Trung bình 1 ngày, lực lượng Công an toàn quốc xử lý khoảng 325 vụ phạm pháp hình sự, tức là mỗi tỉnh chỉ xử lý trung bình khoảng 5 vụ, nhiều tỉnh, nhiều huyện cả ngày không có vụ án nào xảy ra.

“Dù đã là con số ấn tượng nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu giảm số vụ phạm pháp hình sự hơn nữa. Bởi ngày nào không có phạm pháp hình sự thì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân sẽ được bảo đảm" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ Công an cũng đã tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT theo chỉ đạo của Chính phủ; tiến hành sửa đổi, bổ sung 40 thủ tục, bãi bỏ 6 thủ tục hành chính trên lĩnh vực căn cước công dân và đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; cập nhật công khai 40 thủ tục trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công quốc gia…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kiến nghị Chính phủ tập trung cho ý kiến để Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ trình ra Quốc hội đối với 2 dự luật quan trọng là Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở để cùng tiếp sức với lực lượng Công an xã.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài; nắm chắc tình hình phát sinh ở cơ sở, tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá.

Riêng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng nhiệm vụ quan trọng thời điểm này là phải tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do vì sau mùa Covid-19, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến.

“Có thể do không có việc làm, đời sống khó khăn nên tội phạm này nảy sinh, cần tập trung vào" - Bộ trưởng Bộ Công an nói và đề nghị Chính phủ, các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, không chủ quan.