Ngày mai 27-4, học sinh 30 tỉnh, thành phố đi học trở lại, Hà Nội chưa chốt lịch

Ngày mai 27/4, hàng loạt địa phương sẽ triển khai cho học sinh đến lớp sau nhiều tuần nghỉ học vì dịch Covid-19. Như vậy, theo sau 7 địa phương đầu tiên đi học từ tuần trước thì đến tuần này, đã có 30 tỉnh thành phố cho học sinh đến trường trở lại.

Các địa phương này bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Định, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đăk Nông, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum.

Học sinh nhiều tỉnh thành bắt đầu ổn định học tập trở lại sau nhiều tuần nghỉ học vì Covid-19

Riêng tại Hải Phòng, sau khi cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường từ 23/4, UBND thành phố cũng có kế hoạch đón học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS (khối 6,7,8) và học sinh THPT (khối 10, 11) trở lại trường bắt đầu từ 27/4.

Tại tỉnh Điện Biên, việc dạy và học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trường chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm: Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện trở lại từ ngày 27/4. Đây là 2 địa phương đầu tiên thực hiện cho học sinh tất cả các cấp cùng đi học lại.

Các tỉnh, thành phố khác đều tổ chức đưa học sinh quay trở lại lớp theo giai đoạn.