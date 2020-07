Nêu bật truyền thống, sức mạnh của nhân dân và lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Chiều nay (28-7), Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về một số hoạt động trọng tâm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì buổi họp báo.





Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi trình diễn của Đoàn nghi lễ CAND tại phố đi bộ - hồ Hoàn Kiếm

Sáng rõ những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân 75 năm qua

Một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong dịp này là Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn ra vào ngày 30-7 tại Hà Nội.

Tại điểm cầu hội trường Bộ Công an, Hội thảo được truyền trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Giáo sư, Tiến sỹ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Giáo sư, Tiến sỹ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội thảo.

Đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện, nhà trường trong CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì buổi họp báo

Hội thảo nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; khẳng định và làm rõ hơn lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; rút ra những kinh nghiệm công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay.

Đồng thời tạo diễn đàn sinh hoạt chính trị để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND ôn lại những chiến công và thành tích xuất sắc trong 75 năm qua, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của lực lượng CAND cho thế hệ trẻ.

Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng trong tình hình mới. Các vấn đề Hội thảo đề cập được nghiên cứu, tiếp cận dưới góc độ khoa học nghiệp vụ, khoa học lịch sử, hệ thống thông qua phân tích, đánh giá điển hình gắn với các giai đoạn lịch sử.

Tôn vinh những gương điển hình trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lực lượng CAND lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2020. Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-8, Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lực lượng CAND lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2020 nhằm tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng CAND trong 5 năm qua. Phiên chính thức Đại hội được tổ chức vào ngày 8-8 và sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử CAND trao đổi với phóng viên báo chí tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thông tin khái quát về sự kiện đặc biệt này. Theo đó, dự Đại hội có các các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng; tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân, chiến sỹ thi đua toàn quốc…

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; khẳng định những thành tích, kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu giai đoạn 2015-2020; gương “người tốt, việc tốt”, những chiến công nổi bật trong 5 năm qua…

Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao đổi về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức các hoạt động đông người

Thông qua đó nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên lề Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc sẽ diễn ra một chuỗi các hoạt động. Mở đầu là cuộc gặp mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với hơn 200 điển hình tiên tiến trong CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội; chiều cùng ngày là Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Trong ngày 7-8 sẽ diễn ra 2 hoạt động là lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu điển hình tiên tiến với Báo Nhân dân.

Điều chỉnh quy mô hoạt động để đảm bảo chủ động phòng chống dịch

Ngoài ra, một hoạt động trọng tâm khác sẽ diễn ra vào ngày 1-8, tại Học viện An ninh nhân dân là Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc”, diễn ra trong thời gian 8 ngày, kết thúc vào ngày 9-8. Đại hội có 13 môn thi đấu trong đó có 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Đối tượng tham dự là sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, học viên các trường CAND, công nhân Công an, cán bộ hợp đồng…

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã bày tỏ sự quan tâm, nêu câu hỏi xung quanh những hoạt động lớn của Bộ Công an về các chủ đề trên. Trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược Bộ Công an mong muốn, đề nghị công tác tuyên truyền cần làm nổi bật vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những tấm gương bình dị, những sự hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ Công an...

Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thông tin về Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc đến các phóng viên báo chí

Trao đổi với phóng viên về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các hoạt động tập trung đông người, Đại tá Phan Vũ Minh, Cục phó Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết, các đoàn tham dự hội khỏe đều phải trung thực trong khai báo y tế, tự cách ly tại nhà và theo dõi y tế nếu đã đi các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19. Ban tổ chức đã chủ động tổ chức các biện pháp phòng dịch tại Học viện An ninh nhân dân – nơi diễn ra hội khỏe, kiểm tra sơ bộ y tế các đoàn tham dự Hội khỏe như đo thân nhiệt và khai báo y tế, bám sát tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bổ sung ý kiến của Đại tá Phan Vũ Minh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn thông tin, Bộ Công an đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kỷ niệm tổ chức tại các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đối với các hoạt động tổ chức theo chương trình, tùy tình hình dịch bệnh, đơn vị chủ trì sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Công an có sự điều chỉnh cụ thể về quy mô...