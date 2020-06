Nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố

ANTD.VN - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa phối hợp Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đối với hơn 200 người, thuộc lực lượng bảo vệ dân phố và thành viên CLB Phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Thanh xuân.

Tại buổi tập huấn, Thượng tá Kim Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP thừa uỷ quyền của Giám đốc CATP công bố quyết định thành lập lớp tập huấn.

Hơn 200 cán bộ bảo vệ dân phố tham gia tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Văn Tiến - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân nhấn mạnh lực lượng bảo vệ dân phố trong những năm qua đã làm tốt vai trò là nòng cốt, phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trước yêu cầu khách quan của tình hình thực tế, đòi hỏi lực lượng bảo vệ dân phố nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng.

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ dân phố kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động giữ gìn ANTT ở cơ sở; Phổ biến kịp thời các thông tin, tình hình, diễn biến về ANCT mới ở trong nước và quốc tế. Hiểu rõ được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và công tác tuyên truyền của lực lượng bảo vệ dân phố trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Văn Tiến cũng đề nghị các học viên tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu kiến thức pháp luật và tham mưu với Đảng uỷ - UBND các phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.