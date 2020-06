Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 10-6, Đảng bộ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP; Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận…dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo CATP và Quận Hai Bà Trưng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025

Thượng tá Trương Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an quận đã tham mưu Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận xây dựng các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, Quận ủy trong lĩnh vực bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng Công an quận trong sạch vững mạnh.

Với phương châm “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công tội phạm”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an quận đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội được nâng cao, số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, công tác chấp hành pháp luật, cải cách tư pháp được duy trì tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an quận đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt học tập chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt với khí thế và quyết tâm mới

Đảng ủy Công an quận đã nghiên cứu đề xuất Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận quyết định đúng đắn chủ trương, chính sách bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an quận phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong từng giai đoạn; ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo mọi mặt công tác của Công an quận. Tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý, giáo dục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao những cố gắng và kết quả Đảng bộ Công an quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy Công an quận đã tham mưu với Quận huy động sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể giải quyết triệt để 2 điểm ma túy tại khối 48 phường Thanh Lương và ngõ 459 phường Bạch Mai. Công tác chấp hành pháp luật được duy trì tốt, không để xảy ra tình trạng bắt, khởi tố, xử lý oan sai hoặc hình sự hóa các vụ việc dân sự.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô nói chung và trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận và toàn thể đảng viên, CBCS Công an quận phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện với yêu cầu cao nhất, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh một số điểm, đề nghị Đảng bộ Công an quận cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”... trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trong Công an quận. Trước mắt tập trung triển khai Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; các Hội nghị cấp cao ASEAN, trên cương vị Việt Nam là ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch AIPA 41… trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận và CATP các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại, bệnh dịch; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm…

Sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ, chất lượng, Đại hội đã thống nhất cao bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025…Đồng chí Thượng tá Trương Văn Hồng –Trưởng Công an quận được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng Công an quận được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.