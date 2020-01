Nắm và giải quyết ngay các vụ việc phức tạp từ cơ sở

ANTD.VN - Đó là một trong những yêu cầu của Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Công an quận Nam Từ Liêm, được tổ chức vào ngày 13-1.

Đánh giá tình hình công tác công an năm 2019, CAQ Nam Từ Liêm đã bám sát tình hình địa bàn, tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, các ban - ngành, đoàn thể, các phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các đơn vị đóng trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể thuộc CAQ Nam Từ Liêm có thành tích xuất sắc

CAQ đã triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và thực hiện các giải pháp giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội. Chủ động đấu tranh trấn tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hợp thực hiện tuần tra kiểm soát hành chính, tuần tra nhân dân, giải quyết nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt 88%; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu CATP giao. Công tác bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ, quản lý hành chính, quản lý cư trú, cải cách hành chính có chuyển biến tốt.

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện nêu rõ, hiện nay trên địa bàn quận đang triển khai khoảng 100 dự án, CAQ cần tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm và giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và tại chỗ, không để phát sinh phức tạp.

Ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Văn Viện yêu cầu, CAQ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng, tranh thủ sự phối hợp, hướng dẫn của các Phòng nghiệp vụ CATP, cấp ủy, chính quyền các cấp, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị trong CAQ

Đồng thời, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, các nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”; không để hình thành, tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm.

Ngoài ra Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng đề nghị CAQ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.