Muốn được thử sức mình ở những công việc gian khó

Gần 15 năm công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) về ma túy - CATP Hà Nội, được giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội Công tác nghiệp vụ cơ bản; rồi Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật được Công an thành phố tin tưởng, phân công nhiệm vụ mới ở địa bàn còn nhiều gian khó: xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì, một trong những địa bàn xa nhất từ trung tâm thành phố.



Việc “khó” thử sức trẻ

Nhớ lại quãng thời gian gần 2 năm trước, nhận và triển khai nhiệm vụ mới, từng bước vượt qua những khó khăn, vất vả, người Trưởng Công an xã đảo cùng đồng đội đã khẳng định được mình và giúp Minh Châu ngày càng ổn định về an ninh, trật tự.

Quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn gắn bó với Minh Châu, với Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật, là kỷ niệm đẹp, là sự trải nghiệm lớn để cá nhân anh có điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị - nghiệp vụ.

Minh Châu nằm giữa sông Hồng, cách trung tâm thành phố 60km. Xã đảo có địa giới của 4 xã khác (2 xã thuộc huyện Ba Vì và 2 xã thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Đường bộ duy nhất chỉ có một con đường từ Vĩnh Phúc sang, đường thứ hai là qua bến đò. Một năm vào mùa mưa, nước lên sẽ có 2 tháng không đi được đường bộ. Vất vả về đường đi là một chuyện, nhưng Minh Châu còn tiềm ẩn phức tạp khác về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Địa bàn có 70 người nghiện; 86 trường hợp từng chấp hành án phạt tù; lại có cả người nghiện nhiễm HIV…

Sự thay đổi lớn về công việc, thời gian đầu, tất yếu đồng chí tân trưởng Công an xã không tránh khỏi những tâm tư bởi xa nhà, không thường xuyên chăm lo việc ăn, học của con cái, gia đình. Nhưng, những cảm giác, suy nghĩ ấy đã qua thật nhanh, bởi danh dự và trách nhiệm của một người lính phòng chống tội phạm về ma tuý, vốn luôn đặt công việc lên hàng đầu.



“Về nhận công tác ở Minh Châu, một thời gian ngắn sau đó, sau khi đã hình dung cơ bản về địa bàn, tôi hiểu được mong muốn của Công an thành phố, của tổ chức, trong công tác bố trí cán bộ, lực lượng. Sẽ phải có lực lượng Công an chính quy, sẽ cần những nhận thức, trái tim nhiệt huyết, để cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, cùng nhân dân thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự”, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật định hướng những nhiệm vụ công tác trọng tâm cùng đồng đội, khi còn công tác tại Công an xã Minh Châu, huyện Ba Vì

Hạnh phúc khi mỗi ngày cảm nhận rõ giá trị bình yên

Những ngày đầu khi về nhận công tác, dự cuộc họp Ủy ban xã mở rộng các thôn, các khu, đồng chí tân trưởng Công an xã canh cánh trước phản ánh của người dân: “Các đồng chí Công an chính quy về, mong có giải pháp xử lý đối tượng mua bán ma túy, rồi người nghiện, cả trộm cắp”. Lại cũng có người băn khoăn, không biết bộ máy - lực lượng mới có làm nổi không, có giải quyết được phức tạp tiềm ẩn về an ninh, trật tự? Đằng sau những tâm tư ấy, Thiếu tá Nhật và đồng đội nhận ra được sự mong đợi của nhân dân, là cần sự yên ổn, rằng tình hình ANTT ổn định thì con cái của họ mới không mắc phải tệ nạn ma tuý.

“Tôi nhận thấy rằng, khi về công tác tại một địa bàn thì việc đầu tiên phải nắm chắc tình hình, từ đó mới đánh giá được toàn diện các vấn đề để xây dựng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp”, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật chia sẻ. Từ quan điểm ấy, đồng chí tân trưởng Công an xã đã cùng đồng đội xây dựng kế hoạch thu thập thông tin về tình hình địa bàn trên 8 lĩnh vực - gần 80 “mục” với hàng nghìn thông tin chi tiết.



Qua đó, một “bức tranh” toàn cảnh và cận cảnh về an ninh, trật tự nói riêng ở Minh Châu đã định hình. Địa bàn nổi lên vấn đề gì? Lĩnh vực nào cần tập trung và sẽ tập trung vào diện đối tượng nào để đấu tranh, phòng ngừa? Cách thu thập thông tin về địa bàn và đánh giá thông tin này đã được Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng Công an huyện ủng hộ và chỉ đạo áp dụng trên tất cả các xã trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, Thiếu tá Nhật cùng tập thể Công an xã nhận định rõ ma tuý và trộm cắp “vặt” đang là vấn đề nổi cộm ở Minh Châu. Chính vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã đã gọi hỏi, răn đe 160 lượt trường hợp nghiện ma túy, đối tượng có tiền án tiền sự.



Bên cạnh những biện pháp công khai, Công an xã Minh Châu đã tổ chức bắt giữ 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; phối hợp với ngành chức năng lập hồ sơ đưa 8 trường hợp vào diện quản lý giáo dục tại địa phương; đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; 8 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện… Những biện pháp, kết quả bước đầu đó đã dần khẳng định sự tin tưởng của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kể từ khi Công an chính quy về nhận nhiệm vụ.

Lực lượng Công an xã chính quy ở Minh Châu chưa đến 10 người; con số rất ít so với khối lượng công việc mà các anh hàng ngày, hàng giờ đảm đương. Ngoài việc giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng các hồ sơ quản lý nghiệp vụ, Công an xã còn tiếp tục thực hiện nắm tình hình địa bàn, tuần tra đêm, giải quyết trật tự đô thị, và tham gia các công việc địa phương.



“Số lượng cán bộ chiến sĩ luôn là không đủ, nếu như không xây dựng được các mô hình đảm bảo an ninh trật tự và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã”, Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật nhìn nhận. Và sáng kiến lại nảy sinh! Công an xã Minh Châu đã và đang khẩn trương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể lập ra 7 khu dân cư tự quản với 28 thành viên. Ở mỗi khu dân cư tự quản, Công an xã bố trí 1 đồng chí Công an chính quy hoặc Công an bán chuyên trách. Các khu dân cư tự quản này sẽ giúp đỡ lực lượng Công an trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật và phối hợp với lực lượng công an đi tuần tra ban đêm cũng như giải quyết vấn đề trật tự đô thị…

Cùng với các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, Công an xã Minh Châu đã phối hợp với Phòng CSGT tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông tại các bến đò ngang sông và các cháu học sinh trên địa bàn; tặng 15 áo phao cho các cháu học sinh, 80 phao cứu sinh cho những người làm việc ở bến đò.

Bên cạnh đó, Công an xã Minh Châu luôn chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong mắt người dân. Nổi bật nhất là chương trình phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng CSGT, Hội Phụ nữ CAH Ba Vì, CAQ Nam Từ Liêm tổ chức chương trình nghệ thuật cho toàn bộ các em nhỏ trên địa bàn xã. Chương trình đã tặng những phần quà thiết thực đến 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và sau khi chương trình kết thúc, Đảng ủy - UBND xã và người dân đã rất trân trọng, tri ân lực lượng Công an.



“Hạnh phúc được sẻ chia là cảm nhận của mỗi người dân Minh Châu khi chương trình được diễn ra. Các đồng chí đã cho chúng tôi thấy được hình ảnh người chiến sỹ Công an rất đẹp trong lòng nhân dân”, đó là đoạn trích trong bức thư người dân gửi, đang được Công an xã Minh Châu lưu giữ...

Nhiệm vụ mới và chặng đường mới đang ở phía trước, đối với người chỉ huy trẻ Nguyễn Thế Nhật. Chúc anh cùng đồng đội luôn trọn vẹn với những suy nghĩ - quyết tâm: gắn bó chặt chẽ với nhân dân; thử sức mình ở những công việc gian khó nhất!