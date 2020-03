Một chiến sỹ công an hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy ở Nghệ An

ANTD.VN - Chiều 22-3, UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy, một cán bộ Công an huyện Quế Phong đã hy sinh.

Trưa 22-3, trong khi truy bắt một số đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, lực lượng công an bị các đối tượng buôn bán ma túy chống trả quyết liệt. Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa, sinh năm 1991, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Quế Phong bất ngờ bị đối tượng buôn bán ma túy dùng dao đâm bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa đã hy sinh.



Trước đó, vào khoảng 13h ngày 21-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phá thành công một chuyên án, bắt quả tang đối tượng Vừ Bá Dơ, sinh năm 1967, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp, 2 súng tự chế, dao nhọn cùng một số tang vật liên quan khác.

Trong quá trình bị vây bắt, đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt làm Trung úy Lin Văn Phôm bị thương ở tay và Trung úy Nguyễn Văn Lập bị thương ở chân.