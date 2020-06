Mong muốn các cơ quan báo chí luôn ủng hộ hoạt động của lực lượng Công an

ANTD.VN - Chiều 25-6, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời trao đổi, cung cấp một số thông tin liên quan đến các vụ việc cơ quan công an đang điều tra thụ lý.

Chủ trì buổi họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao đổi, thông tin với các cơ quan báo chí về một số nội dung liên quan đến quá trình thay đổi tội danh của nhóm đối tượng nguyên là thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc; vụ án tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và công tác tổ chức truy bắt đối tượng Bùi Quang Huy; kết quả sử dụng phương tiện xe đạp trong công tác tuần tra, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an...

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo

Tiếp đó, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trả lời một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm liên quan đến việc kinh doanh tiền điện tử, việc vay tiền qua ứng dụng điện thoại có nhiều biến tướng vi phạm pháp luật...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo

Về kiểm tra, rà soát các gói thầu y tế nói riêng và gói thầu phòng chống dịch nói chung sau khi xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Cục đã báo cáo Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố vào cuộc, tiến hành điều tra làm rõ để xác định kẽ hở trong gói thầu mua sắm phòng chống dịch. Hiện tại Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành và các bộ ngành rà soát, thanh tra tất cả các gói thầu mua sắm để tổng hợp, xem xét xử lý sai phạm (nếu có).

Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes (CT6), trên địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes cùng 6 bị can khác.



Liên quan đến lĩnh vực pháp chế, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính thông tin về Luật Cư trú và dự án Luật phòng chống ma túy sửa đổi.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liên quan đến ông Lê Thanh Thản

Kết luận buổi họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang đã điểm lại một số kết quả công tác Công an trong 6 tháng đầu năm. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự cảm ơn, và mong muốn luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan báo chí, thông tin chính xác, kịp thời những chiến công của lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...