Mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành với lực lượng Công an trong đấu tranh, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự

ANTD.VN - Chủ trì buổi họp báo của Bộ Công an với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cuối giờ chiều nay 24-12, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về kết quả công tác Công an; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an và 10 nhiệm vụ giải pháp công tác công an trong năm 2020.

Theo đó, lực lượng Công an tập trung đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch phương án về đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, cũng như ở từng địa phương.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo

Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai các giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung giải quyết kịp thời ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh tội phạm.

Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Tập trung củng cố xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở.

Bộ Công an cũng đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm đột phá là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, quy trình công tác; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiêp vụ cơ bản và các mặt công tác của công an cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, triển khai thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn công an 4 cấp.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin kết quả tình hình, kết quả công tác công an

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lương Tam Quang, đại diện các cục nghiệp vụ đã trao đổi, thông tin với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Về chủ trương ghi âm ghi hình trong quá trình hỏi cung, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã thành lập Ban nghiên cứu cũng như xây dựng Đề án và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự.

Đề án được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân...Để Đề án có thể triển khai cần thời gian và nguồn kinh phí lớn, các phương tiện phải đảm bảo an toàn kỹ thuật. Bộ Công an đã tổ chức thí điểm tại 5 tỉnh thành phố là Bắc Giang, CATP Hà Nội, CATP.HCM, cơ sở giam giữ của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra với nhiều buồng hỏi cung đủ tiêu chuẩn kỹ thuật...

Toàn cảnh cuộc họp báo

Thông tin về vụ đưa người trốn đi nước ngoài vừa bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố 6 bị can, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, vụ việc đã đưa vào giai đoạn kết thúc. Qua điều tra vụ án này xác định vụ án chưa có tài liệu chứng minh đường dây này có liên quan đến đường dây công dân Việt Nam sang Anh và 39 người đã tử nạn thời gian gần đây.

Kết luận cuộc họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang đã trực tiếp trao đổi một số vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm như việc Chánh văn phòng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trốn truy nã; dấu hiệu vi phạm của Tập đoàn Asanzo...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí với lực lượng CAND trong thời gian qua; và mong muốn, đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH; đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, và phản ánh kịp thời những đóng góp, hy sinh mát mát của lực lượng Công an, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.