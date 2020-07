Món quà ý nghĩa dành tặng thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 16-7, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 Công an thành phố đã dự lễ trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đối với thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân Đỗ Ngọc Đổng, hiện cư trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.