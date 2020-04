Món quà thay lời tri ân gửi y bác sỹ tuyến đầu Bệnh viện Thận Hà Nội

Diễn ra từ 29-3 đến 12-4-2020, chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19” do Báo An ninh Thủ đô và Công ty Indochine Art phối hợp tổ chức đã thu được 530 triệu đồng thông qua đấu giá các tác phẩm. Tới Ngay sau đó, 100% số tiền này đã được gửi tới các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Trung ương và Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, Bệnh viện Thận Hà Nội.