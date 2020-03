Món quà nghĩa tình gửi tặng thân nhân gia đình 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại xã Đồng Tâm

ANTD.VN - Đoàn công tác Công an tỉnh Long An cùng đại diện phòng chức năng Công an TP. Hà Nội, đã đến thắp hương và trao tặng thân nhân gia đình 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại xã Đồng Tâm, số tiền tổng cộng 300 triệu đồng.

Ngày 5-3, đoàn công tác Công an tỉnh Long An do Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện phòng chức năng Công an TP. Hà Nội, đã đến thắp hương, trao tặng tổng cộng 300 triệu đồng đến thân nhân gia đình 3 liệt sỹ CAND: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972) - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993) - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992) - Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đoàn công tác Công an tỉnh Long An và Công an TP. Hà Nội thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ

Trước đó, ngày 9-1-2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Kiên quyết ngăn chặn tội ác, 3 cán bộ, chiến sỹ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Thượng úy Phạm Công Huy và Trung úy Dương Đức Hoàng Quân.

Biểu dương, ghi nhận hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí.

Thắp nén tâm nhang tưởng nhở 3 người đồng đội, đồng chí, Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã và đang phát động đợt thi đua toàn lực lượng Công an tỉnh nêu gương dũng cảm của 3 đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân; kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm và tận tụy phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ thân nhân mỗi gia đình liệt sỹ 100 triệu đồng, với mong muốn thân nhân các liệt sỹ sẽ vượt qua khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

Xúc động bày tỏ cảm ơn tình cảm của đoàn công tác Công an tỉnh Long An và Công an TP. Hà Nội, đại diện thân nhân 3 liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân bày tỏ sẽ động viên nhau, cố gắng vươn lên, bước tiếp.

Cũng trong chuyến đi, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP. Hà Nội đã thay mặt Công an tỉnh Gia Lai và Công an TP. Hải Phòng trao tặng thân nhân gia đình 3 liệt sỹ CAND, mỗi gia đình 10 triệu đồng.