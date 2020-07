‘Mỗi chiến sĩ Công an hãy là chiến sĩ trực trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19’

ANTD.VN - Chiều 28-7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an đã chủ trì họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì, phát biểu tại buổi họp

Thời gian qua, Bộ Công an tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, các Chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao: tiếp tục thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC); phát hiện và xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, các trường hợp buôn lậu, đầu cơ các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly tập trung.

Cục Y tế - đơn vị Thường trực BCĐ đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thực hiện các thủ tục thu dung, cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 cho các đoàn cán bộ công tác từ nước ngoài về Việt Nam theo quy định. Hệ thống cơ sở y tế CAND thực hiện thu dung, theo dõi cách ly các trường hợp nghi mắc COVID-19. Trong đó, Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã thu dung 320 trường hợp, cho ra viện 306 trường hợp, chuyển 1 trường hợp, hiện đang theo dõi 13 trường hợp là công dân Việt Nam…

Ngay sau khi ghi nhận trở lại các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng kể từ ngày 25-7 tại Đà Nẵng, BCĐ phòng chống dịch Bộ Công an đã kịp thời ban hành các công điện chỉ đạo quán triệt tới Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Tại các địa bàn có dịch, BCĐ đã chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp có liên quan tới các ca nhiễm dịch, phối hợp lực lượng y tế, chính quyền địa phương tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly tập trung, các địa bàn bị phong tỏa do dịch bệnh.

Tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài, rà soát, xác minh các đối tượng nhập cảnh trái phép, số không khai báo tạm trú trên địa bàn, phối hợp lực lượng chức năng tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nêu trên, đồng thời công khai thông tin về người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo quy định. Xác minh phát hiện, phối hợp xử lý các đường dây đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần phòng chống dịch "không chủ quan, lơ là". Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Y tế phối hợp Văn phòng Bộ Công an khẩn trương soạn thảo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đặc biệt, cần tăng cường quản lý địa bàn, tập trung thực hiện tổng kiểm tra, rà soát người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn. Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng với việc biểu dương khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch; cần chỉ rõ các đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác này và quy trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh cao tại đơn vị, địa phương phụ trách. “Mỗi chiến sĩ CAND hãy là một chiến sĩ trực trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, hãy quan tâm tự theo dõi tình hình sức khỏe, để chủ động trong phòng ngừa dịch bệnh.” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.