Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch

ANTD.VN - Ngày 7-8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để biểu dương, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch Covid-19, không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, rủi ro.

Trong thư nêu rõ: Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và hết sức nguy hiểm, lây lan nhanh ra nhiều địa phương, các đô thị lớn, trong đó đã có CBCS Công an bị nhiễm Covid-19 và nguy cơ CBCS Công an bị lây nhiễm là rất cao.

Lực lượng công an các đơn vị địa phương tích cực tham gia phòng chống dịch Covid 19

Trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ Công an về phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và phòng, chống dịch bệnh trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng, với tinh thần thần tốc, theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, với biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nhanh chóng truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đồng thời, đã tích cực phối hợp với các lực lượng Quân đội, Y tế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước; thường trực bảo vệ an ninh, trật tự các khu vực cách ly tập trung; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh.... Bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh lan rộng; không để dịch bệnh lây lan trong lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích và sự nỗ lực của toàn thể CBCS lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bộ trưởng đặc biệt biểu dương, khen ngợi những tấm gương CBCS Công an đang ngày đêm tham gia trực tiếp, trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, không quản ngại, khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, rủi ro, có thể bị lây nhiễm dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hiện nay, về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát và xử lý tốt; tuy nhiên làn sóng bùng phát của dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Với yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện và thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Công điện, phương án, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phòng, chống dịch trong Công an nhân dân; bảo đảm “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không có dịch Covid-19”.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải chỉ đạo nắm chắc tình hình dịch bệnh, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp để bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho Công an Đà Nẵng, Quảng Nam và Công an một số địa phương có dịch Covid-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng và xâm nhập vào lực lượng Công an.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong CBCS phải chủ động phối hợp với Y tế địa phương và cùng với Y tế Công an nhân dân có phương án cách ly, xử lý ngăn chặn kịp thời; đồng thời tổ chức cứu chữa, chăm sóc tận tình, chu đáo phục hồi sức khỏe đối với CBCS Công an bị nhiễm bệnh hoặc phải cách ly y tế.