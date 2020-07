Mở đợt cao điểm phòng ngừa tai nạn xe khách, đảm bảo an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9

09:22 21/07/2020 0 Minh Hải - Hoàng Phong

ANTD.VN - Ngày 21-7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Đơn vị vừa chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm của Nhà nước và đi lại an toàn của nhân dân trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.