Mạng xã hội trong nước có hơn 33,5 triệu người dùng

Mạng xã hội Việt Nam có cơ hội phát triển nếu biết khai thác thị trường ngách

Theo một báo cáo mới đây về mạng xã hội, tính đến hết 30-4-2020, có 657 mạng xã hội trong nước được cấp giấy phép hoạt động.

Nếu không tính Zalo (do chưa được cấp phép hoạt động mạng xã hội nhưng có hoạt động như mạng xã hội), lượng người sử dụng tại Việt Nam của top 7 mạng xã hội Việt Nam có thể đạt tới hơn 33,5 triệu người dùng.

Trường hợp tính mạng xã hội Zalo, số lượng người dùng có thể đạt tới 61-65 triệu người, trong đó riêng Zalo khoảng 40 - 45 triệu.

Cụ thể, nhaccuatui đang dẫn đầu về lượng người dùng với 36,2 triệu người đăng ký, trong đó có 13 triệu người dùng thường xuyên. Con số này ở Mocha là 21 triệu người đăng ký và 11 triệu người dùng thường xuyên. Lotus dù “non trẻ” nhất trong các mạng xã hội dẫn nhưng cũng có lần lượng 2,5 triệu người đăng ký và 2,2 triệu người dùng thường xuyên.

Ngoài những cái tên trên, các mạng xã hội có nhiều người dùng phải kể đến là: GAPO, webtretho, Hahalolo và Otofun. Vào thời điểm GAPO, Lotus ra mắt, dù còn nhiều ý kiến hoài nghi về tương lai của mạng xã hội Việt Nam nhưng đến nay, các mạng xã hội mới này đã có chỗ đứng nhất định.

Vào tháng 11-2019, các mạng xã hội trên có 21,820 triệu người dùng thường xuyên nhưng đến tháng 5-2020, con số này đã tăng lên 33,52 triệu người, tương ứng tăng 43,5%.

Tuy nhiên, nhưng mức độ ảnh hưởng và phổ biến của mạng xã hội trong nước vẫn được đánh giá là rất hạn chế so với mạng xã hội Facebook và Youtube (Facebook khoảng 65 triệu thành viên Việt Nam, Youtube có khoảng 35 triệu người Việt Nam theo dõi).

Theo đánh giá của các chuyên gia, thời gian gầy đây, mạng xã hội trong nước dù “sinh sau đẻ muộn” hơn so với các mạng xã hội nước ngoài nhưng lại đang có sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có.

“Mặc dù sân chơi mạng xã hội đang bị độc chiếm bởi những ông lớn công nghệ nước ngoài như: Facebook và Google, nhưng các mạng xã hội trong nước đang có những bước đi đúng đắn, xác định đúng thị trường ngách để phát triển”- một vị chuyên gia cho biết.

Đáng chú ý, một số mạng xã hội mới xuất hiện gần đây đang dần chứng minh mình là một “tay chơi”chuyên nghiệp, sẵn sàng cung cấp một nền tảng an toàn, hấp dẫn và hiệu quả cho người sử dụng Việt Nam, như GAPO, Otofun, Tinh Tế… đang tập trung vào thị trường riêng của mình, lần lượt là “GAPO- mạng xã hội dành cho giới trẻ”, “Otofun- mạng xã hội dành cho người sử dụng ô tô”, “Tinh Tế - mạng xã hội dành cho người yêu công nghệ”.

Do vậy, đội ngũ nhân sự Việt Nam am hiểu thị trường ngách chắc chắn sẽ có ưu thế về quản lý, hoạt động và phát triển so với các mạng xã hội nước ngoài vốn dành cho một tập khách hàng rộng hơn.