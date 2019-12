Mang niềm vui nhỏ tới vùng quê nghèo những ngày cận Tết

ANTD.VN - Cầm trên tay món quà thiết thực chứa đựng tấm lòng của Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Lâu (86 tuổi, người già neo đơn trú tại xã Động Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ) không giấu được xúc động, xen lẫn niềm vui.

Nằm phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, Hạ Hòa là huyện miền núi, đa số người dân làm nông, lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Qua rà soát, năm 2019, cả huyện còn 2.545 hộ nghèo, trong đó nhiều hộ đặc biệt khó khăn.

Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng đoàn công tác trao 500 suất quà Tết của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup cho các hộ nghèo tại 12 xã, thị trấn huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Những món quà nặng nghĩa tình mang niềm vui tới cho người dân nghèo Hạ Hòa

Với mong muốn san sẻ khó khăn, giúp người nghèo có thêm niềm vui đón Tết Canh Tý, ngày 30-12-2019, Đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup do Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng – Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô dẫn đầu đã trao tận tay 500 suất quà tổng trị giá 300 triệu đồng cho 500 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách thuộc 12 xã, thị trấn trên địa bàn gồm Liên Phương, Minh Hạc, Hạ Hòa, Lang Sơn, Mai Tùng, Vinh Chân, Vụ Cầu, Động Lâm, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương và Lâm Lợi.

Cầm trên tay món quà thiết thực, chứa đựng tấm lòng của Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Lâu (86 tuổi, người già neo đơn trú tại xã Động Lâm) không giấu được xúc động, xen lẫn niềm vui: "Phấn khởi lắm chú à. Nghe tin đoàn công tác về trao quà, mấy ngày nay bà con vui lắm, bởi không chỉ là có thêm một khoản tiền để sắm Tết tươm tất hơn, mà còn là được nhận sự quan tâm của xã hội dành cho người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn".

Bà Lê Thị Lâu phấn khởi ra về với món quà Tết của đoàn công tác

Trong số 500 hộ được nhận quà đợt này, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (70 tuổi, khu 8, thị trấn Hạ Hòa) vừa là đối tượng có công, hộ nghèo, tàn tật. Bà Mai bị chiến chứng sởi, teo chân từ nhỏ. Thời trẻ, bà tham gia dạy học cho trẻ em ở quê và trẻ em Hà Nội lên sơ tán, được nhận Bằng khen chống Mỹ cứu nước. Thời bình, bà đi chợ bán hàng nuôi 3 con ăn học.

"Tết đã cận kề rồi nhưng gia đình tôi vẫn chưa sắm sửa được gì cả. Có món quà từ đoàn công tác, tôi dự tính mua mấy cân gạo ngon về nấu nồi bánh chưng, mua ít quà bánh thắp hương ông bà dịp Tết", bà Mai nói.

Là một trong số những hộ nghèo nhận quà từ đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Bình (77 tuổi, trú khu 9, thị trấn Hạ Hòa) kể vợ ông mắc bệnh mất trí, 3 đứa con đi làm thuê làm mướn xa nhà, hai vợ chồng già ở nhà chăm nhau, sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi.

"Khoản tiền nhận từ đoàn công tác, tôi dự tính mua hương hoa lễ vật dâng bàn thờ gia tiên trong ngày Tết", ông Bình hồ hởi. Hình ảnh người đàn ông lam lũ, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chở túi quà màu đỏ thắm ra về với nét mặt phấn khởi khiến những ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng.

Ông Nguyễn Thanh Bình dự tính dùng khoản tiền đoàn công tác trao tặng để mua hương hoa lễ vật dâng bàn thờ gia tiên trong ngày Tết

Bày tỏ xúc động trước tấm lòng tình nghĩa của đoàn công tác dành tặng cho địa phương, ông Vũ Đức Hùng – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện chia sẻ: "500 suất quà của đoàn công tác trao tặng không chỉ giúp đem không khí Tết đến sớm với bà con nghèo nơi đây mà còn giúp chính quyền địa phương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ xã hội được giao".

Những món quà giá trị tuy không lớn nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể hiện tấm lòng của Tập đoàn Vingroup và Báo An ninh Thủ đô đối với các hộ nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần chung của Đảng và Nhà nước: "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".