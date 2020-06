Luôn xứng đáng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trên mặt trận tư tưởng - văn hoá

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 17-6, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các nhà báo lão thành, các phóng viên, những người làm báo trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự buổi gặp mặt, có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương; các đồng chí nhà báo lão thành trong CAND.

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí Thứ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ; các đồng chí Thứ trưởng: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Tấn Tới và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ; các thế hệ nhà báo, phóng viên báo chí trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan báo chí. Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và những thành tích của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm công tác báo chí trong CAND đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị báo chí CAND phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên.

Chủ động tăng cường các bài viết đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; các phần tử cơ hội chính trị. Phải xem đây là việc làm thường xuyên, qua đó thể hiện tính chiến đấu của các đơn vị báo chí thuộc lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, cần tăng cường các bài viết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, sai trái trong xã hội, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. Đồng chí Bộ trưởng gợi mở báo chí CAND cần chú trọng hơn nữa tới “mảng” bài viết về gương người tốt, việc tốt; cần có các biện pháp nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ tác giả những bài viết có tính phát hiện về chủ đề này.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, báo chí CAND phải là diễn đàn và tổ chức những diễn đàn hiệu quả để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như những vấn đề nóng về an ninh, trật tự đến với nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an. “Báo chí CAND cần có những thông tin phản hồi ý kiến đóng góp của người dân để nắm dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, giám sát của người dân và các tổ chức về công tác của lực lượng CAND”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, và đề nghị báo chí CAND cần tăng cường mối quan hệ mật thiết với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để giúp lan tỏa thông tin tuyên truyền về vai trò cũng như nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, nhằm cổ vũ, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự…

"Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, báo chí CAND và toàn thể đội ngũ người làm công tác báo chí trong CAND tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung nỗ lực, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, luôn xứng đáng là những chiến sĩ Cách mạng tiên phong, là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trên mặt trận tư tưởng - văn hoá" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.