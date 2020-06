Luôn đặt sự an toàn và niềm vui của người dân lên trên hết

ANTD.VN - Với đặc thù làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Đồn Công an Sân Bay Nội Bài luôn chủ động triển khai các kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối từng chuyến bay và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách đi và đến.

Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài trao trả tài sản cho hành khách

sau 3 ngày bị thất lạc

Tình cờ tôi đọc được lá thư khen gửi đến tập thể CBCS Đồn Công an Sân bay Quốc tế (SBQT) Nội Bài, cảm ơn tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của các anh. Trong thư có đoạn: “Tôi cảm ơn CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài. Khi tài sản của tôi bị thất lạc ở khu vực sân bay, tôi không nghĩ sẽ nhận lại được những giấy tờ quan trọng cất trong ví. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày trình báo Đồn Công an SBQT Nội Bài, tôi đã nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ quan trọng đủ. Thái độ và cử chỉ thân thiện của CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài càng khiến tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ của các anh”.



Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Từ những dòng thông tin ngắn ngủi về người viết lá thư khen trên, tôi đã tìm gặp được ông Nguyễn Đình Thanh, Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần hóa chất Sơn Hà Nội. Trong tâm trạng vui vẻ, xúc động, ông Thanh kể lại: khoảng 14h ngày 22-5, ông đáp chuyển bay từ TP. HCM ra Hà Nội. Khi đến sảnh B của khu để xe tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, ông phát hiện bị mất chiếc ví cầm tay, trong có nhiều giấy tờ quan trọng và nhiều tài sản giá trị khác...

Lo lắng, sốt ruột và...không nghĩ sẽ tìm lại được tài sản, ông Thanh đến Đồn Công an SBQT Nội Bài trình báo và được CBCS của đơn vị tận tình hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết. Ngày 25-5, ông Thanh vô cùng mừng rỡ khi nhận được cuộc điện thoại từ Đồn Công an SBQT Nội Bài, thông báo đã tìm thấy tài sản bị thất lạc. Khi đến Đồn Công an SBQT Nội Bài, ông Thanh đã được Đại úy Lê Văn Biên và Đại úy Quách Văn Giang tận tình hướng dẫn các thủ tục để nhận lại tài sản bị mất.

Đại úy Lê Văn Biên, Phó trưởng Đồn Công an SBQT Nội Bài chia sẻ: “Khi nhận được thông tin của người bị mất tài sản, chúng tôi đã đặt ra nhiều tình huống và triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm tìm bằng được tài sản của người đánh rơi hoặc bị trộm cắp. Được cấp trên giao nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, chúng tôi luôn tâm niệm đó là vinh dự, tự hào, nhưng cũng rất vất vả. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tự nhủ mỗi CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đặt sự an toàn, lợi ích của người dân lên trên hết”.

Tự rèn luyện, học tập để hoàn thiện mình

Với CBCS Đồn Công an SBTQ Nội Bài, ngoài việc xây dựng hình ảnh đẹp từ những lời nói, nét mặt, đến tư thế, tác phong, CBCS của đơn vị luôn xác định nhiệm vụ quan trọng của là tự học tập ngoại ngữ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Có nhiều hành khách ngoại quốc không biết, hoặc không hiểu thủ tục xuất, nhập cảnh và các quy định an toàn khu vực cảng hàng không đều được CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài tận tình hướng dẫn, giải thích chu đáo. Đặc biệt, đối với người già yếu, tàn tật, phụ nữ có con nhỏ, trẻ em... luôn được CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài ân cần giúp đỡ”.- Đại úy Lê Văn Biên chia sẻ.

Trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa qua, phóng viên ANTĐ đã nhiều lần đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để ghi nhận tình hình hoạt động nơi đây và chứng kiến công việc của CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài rất nhiều. Họ thường xuyên đối diện với những thử thách, vất vả. Tuy nhiên, đối với từng CBCS của đơn vị luôn xác định tinh thần quyết tâm vượt qua gian khổ, mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy, CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài không chỉ đảm bảo tốt các mặt công tác giữ gìn ANTT địa bàn, mà còn thực hiện rất nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho hành khách và bản thân. Có CBCS nhà cách đơn vị chỉ vài cây số, nhưng cả tháng họ đã không về ăn một bữa cơm nào với gia đình... Sự hy sinh, vất vả đó của các chiến sỹ Công an chỉ có đồng đội, người thân của họ mới thấu hiểu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Đồn phó Đồn Công an SBQT Nội Bài chia sẻ: “Ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, 100% CBCS của đơn vị tham gia ứng trực tại đơn vị và địa bàn được phân công làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Chúng tôi luôn xác định đã là chiến sỹ công an thì khó khăn, vất vả mấy cũng phải vượt qua, với mục tiêu cao nhất là vì sự an toàn của mọi người dân”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thời gian vừa qua, CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, phát hiện hàng trăm đối tượng vi phạm về xuất, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa và tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ...

Hàng trăm lá thư khen của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài đã nêu bật những thành tích, chiến công của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đó là những việc làm đầy ý nghĩa của các chiến sỹ Công an, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.