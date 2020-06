Lực lượng xung kích đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí Thư Quận ủy Tây Hồ chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ CAQ Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận ủy và đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng dự đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ CAQ Tây Hồ cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ, với quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, CAQ Tây Hồ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.



Theo đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt, không có băng ổ nhóm hoạt động có tổ chức, phạm pháp hình sự giảm. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả cao, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Từ những cố gắng, quyết tâm cao, 5 năm qua, đã có 1.822 lượt CBCS - CAQ được các cấp khen thưởng, với 325 lượt tập thể, 1.497 lượt cá nhân. Cùng với đó là hàng nghìn lá thư khen từ người dân gửi CBCS Công an quận, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAQ Tây Hồ “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Liên tiếp nhiều năm CAQ Tây Hồ là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Công an cấp quận, được Bộ Công an, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba.

Tại Đại hội Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương những thành tích Đảng bộ CAQ Tây Hồ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Đảng bộ CAQ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ CAQ Tây Hồ tiếp tục phát huy, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn địa bàn; trọng tâm là tham mưu thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định: “CAQ Tây Hồ luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trực tiếp góp phần xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân, thân thiện, tạo môi trường ổn định, thuận lợi nhất để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư quận ủy Tây Hồ tin tưởng, mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn ý thức được trách nhiệm khoác lên mình bộ trang phục Công an nhân dân, tiếp tục phấn đấu để không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, mà còn là hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an gần gũi, thân thiện trong lòng người dân.

Sau hai ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; các đại biểu đã tín nhiệm bầu Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thượng tá Lê Hồng Hải, Phó trưởng CAQ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; các đại biểu cũng bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025.