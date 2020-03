Lực lượng Công an: Tự phòng và chống dịch Covid-19 ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn

ANTD.VN - Sáng 30/3/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sơ kết công tác công an quý I/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phát động tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an quý I/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác công an quý II/2020; nêu rõ: Quý I/2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ANTT… Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; đấu tranh, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo, điều hành hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19… Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2020, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 90 Năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm Chủ tịch ASEAN, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về ANTT…

Qua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn lực lượng, tỷ lệ điều tra phá án đạt 86,03% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2019), nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng, nhóm tội phạm bị triệt xóa, kết quả đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an quý I/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác công an quý II/2020

Triển khai thực hiện quyết liệt Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Qua đó, quý I/2020 đã xử lý 910.954 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (trong đó có 48.683 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phạt tiền 773 tỷ đồng, tạm giữ 157.497 phương tiện. Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ các công trình, địa bàn trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của đất nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu dân cư… Đảm đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

Báo chí, Truyền thông Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Đã phát sóng 885 tin bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc và các điển hình tiên tiến, có 85 tác phẩm đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội; phát sóng 1.975 tin bài, phóng sự về tình hình, công tác và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong quý I/2020, có 38.359 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích công tác, chiến đấu; 258 tập thể và 04 cá nhân lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất; 08 đồng chí hy sinh, 51 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ...

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là hết sức quan trọng, cần thiết và kịp thời.

Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong đó, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm lợi dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn báo cáo chuyên đề tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trình bày Báo cáo chuyên đề tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an cho biết, sau 02 tháng triển khai đồng bộ các mặt công tác công an trong phòng, chống dịch bệnh, toàn lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19 với tinh thần, thái độ khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm từ chỉ đạo, điều hành cho tới triển khai thực hiện; không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh; đặc biệt là các đơn vị, Công an địa phương tuyến đầu, trực tiếp tiếp xúc với các nguy cơ mang mầm bệnh. Có các biện pháp xử lý, cách ly và tự cách ly phù hợp; chủ động xây dụng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch khu vực doanh trại, cơ sở giam giữ… Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật (như đưa tin thất thiệt, buôn lậu, làm giả các mặt hàng vệ sinh dịch tễ…).

Báo cáo chuyên đề về kết quả triển khai xây dựng Công an xã chính quy của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, xây dựng Công an xã chính quy là một chủ trương lớn của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo chuyên đề về kết quả triển khai xây dựng Công an xã chính quy của Công an các đơn vị, địa phương

Triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản trao đổi với các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương và chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương tiến hành điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc và được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương. Đến nay, Công an 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã bố trí 25.200 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số xã, thị trấn trong cả nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo tập trung phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 và tự phòng, chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an về ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống dịch trong lực lượng Công an nhân dân. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Chú ý không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác công an; xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế…

Toàn cảnh hội nghị

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); chủ động điều chỉnh các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT các Hội nghị, sự kiện quốc tế tại Việt Nam sau dịch…

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, trọng tâm là tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy…

Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, nhất là trong thời kỳ cao điểm bùng phát dịch… Tích cực tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Định kỳ kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác công an, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng dành thời lượng, tin bài phản ánh hoạt động của lực lượng ở cơ sở, đơn vụ trực tiếp chiến đấu; chủ công, tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, cao điểm phòng, chống dịch bệnh… Kịp thời cung cấp các thông tin chính thống tạo sự đồng thuận dư luận xã hội; phối hợp phản bác các thông tin xấu độc, tin giả, xuyên tạc, sai sự thật…