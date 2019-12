Lực lượng Công an triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm

ANTD.VN - Bảo vệ thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng… đó là những dấu ấn đậm nét của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2019.

Nhiều điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng

Báo cáo do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trình bày tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 thể hiện, trong năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, sát sao, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo kết quả tình hình công tác công an và kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND

Nổi bật, lực lượng CAND đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, các cuộc mít tinh, đặc biệt là những hội nghị quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, Đại lễ Vesak 2019... góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2019, lực lượng CAND đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018. Đã điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%. Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 3,86%; triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm.

Lực lượng công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công tác điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế; phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 1.710 vụ buôn lậu. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, công tác thu hồi, kê biên tài sản được tập trung đẩy mạnh và triệt để hơn. Đã phát hiện, xử lý hơn 25.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; đánh trúng, đánh đúng, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, phát hiện, xử lý gần 23.000 vụ với hơn 35.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1.500 kg heroin, hơn 5.500 kg ma túy tổng hợp và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; đã cứu nạn, cứu hộ thành công 4.509 vụ, cứu được 2.089 người...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là “điểm sáng” của Bộ Công an trong năm 2019. Theo đó, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01 của Chính phủ, bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Chủ trương tăng cường cơ sở được tập trung thực hiện quyết liệt, đã bố trí hơn 10.000 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn chính quy.

Trong năm 2019, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra khám phá, bắt giữ hàng chục nghìn đối tượng phạm pháp hình sự

Những kết quả quan trọng trên đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn lực lượng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với nhiệm vụ và niềm tin được giao phó, lực lượng CAND đã luôn thể hiện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống. Trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, năm 2019, đã có 9 đồng chí ra đi mãi mãi không trở về, 304 đồng chí bị thương và hàng trăm đồng chí khác bị phơi nhiễm HIV; hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý...

Nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ

Thông tin về kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ, lực lượng CAND đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh; đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về ANTT; chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua thực hiện cương lĩnh, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai tích cực, có hiệu quả, góp phần mở rộng và giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Về phương hướng trong năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định công tác trọng tâm là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”; với phương châm hành động của toàn lực lượng CAND trong năm 2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần cũng là một trong những điểm nhấn của công tác công an trong năm 2019

Qua đó, xác định rõ 3 mục tiêu, yêu cầu của lực lượng CAND cần đạt được trong năm 2020. Nổi bật là, tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Đồng thời, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, giải pháp trọng tâm “đột phá” là tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình công tác; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác của Công an cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; triển khai thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn Công an 4 cấp...