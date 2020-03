Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các mặt công tác góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Ngày 9-3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo... Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan của Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cùng các đại biểu dự họp phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Công an; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch đề ra... Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện, cách ly người nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm bệnh, không để dịch bệnh lan rộng, xâm nhập vào lực lượng Công an…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ghi nhận sự quyết tâm, quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an các cấp đã tích cực tham gia phối hợp với các ban, bộ, ngành đóng góp vào những thành công chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đất nước; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến mới, đây là giai đoạn khó khăn nhưng chúng ta đã dự báo tình hình tốt, đến nay vẫn kiểm soát được tình hình; đề nghị cán bộ, chiến sỹ không hoang mang, lo ngại quá mức nhưng cũng không được lơ là, chủ quan, mất tập trung, mất cảnh giác. Đồng thời, song song với việc phòng, chống dịch, Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo triển khai tốt các mặt công tác công an, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo công tác triển khai phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 nói chung và tại khu vực phố Trúc Bạch, nơi cư trú của bệnh nhân thứ 17

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Công điện ngày 7-3-2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; quán triệt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng: “Chống dịch như chống giặc” và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Điện của Bộ Công an về một số giải pháp của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan chức năng và kế hoạch, tình huống, phương án đã đề ra để chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực của lực lượng Công an trong việc phối hợp với các ban, bộ, ngành tham gia công tác phòng, chống dịch của cả nước. Chủ động có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời gửi Công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ hiểu về dịch bệnh (chỉ rõ những triệu chứng, biện pháp phòng ngừa dịch, quy trình xử lý cách ly...); đồng thời tuyên truyền vấn đề pháp luật liên quan đến việc xử lý đối với những đối tượng thiếu ý thức, cố tình truyền nhiễm dịch, không thực hiện hoặc không thành khẩn trong khai báo y tế...

Về công tác đảm bảo y tế - hậu cần phòng, chống dịch, Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát nguồn trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch; đảm bảo quản lý và phân phối đúng nhu cầu, đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí. Kiện toàn các Đội cơ động thường trực phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu. Chủ động nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch, khắc phục khó khăn cục bộ.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng cần đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch; gây hoang mang, kích động tâm lý tiêu cực trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế làm tốt công tác kiểm dịch y tế, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát chương trình, kế hoạch công tác, tạm hoãn hoặc dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tránh tụ tập, hội họp đông người không cần thiết để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.