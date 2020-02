Lực lượng Công an nỗ lực, hiệu quả phòng chống dịch bệnh Corona

17:43 06/02/2020 0 Xuân Công

ANTD.VN - Ngày 6-2, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì họp BCĐ nhằm nắm bắt tình hình công tác phòng chống, ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.