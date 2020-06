Lực lượng Công an: Làm rõ trên 3.300 vụ phạm tội về trật tự xã hội

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Ngày 1-6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 5-2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Kết quả đồng đều trên các mặt công tác

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an tháng 5 và nhiệm vụ công tác công an tháng 6-2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng, lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, chủ động triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, như: Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1-5...

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CAND đã điều tra, làm rõ 3.324 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 179 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 634 vụ, hơn 4.100 đối tượng cờ bạc... Phát hiện 105 vụ, bắt 159 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thu giữ 88 khẩu súng các loại, 1.087 viên đạn, hơn 582kg thuốc nổ, 1.265 kíp nổ, 12 công cụ hỗ trợ, 74kg pháo...; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 286 khẩu súng các loại, 1.001 viên đạn, 03kg thuốc nổ...

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình, điện chỉ đạo, thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ từ đầu năm đến nay, phục vụ chuẩn bị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá toàn diện các mặt công tác công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ việc cần bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về nhiệm vụ giải pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hậu Covid-19...

Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời báo cáo Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia. Đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác thông tin truyền thông; kiên quyết xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật; chủ động cung cấp, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Triển khai Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế Năm Chủ tịch ASEAN 2020; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, phát hiện và có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời để ngăn chặn, tấn công, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, bảo kê, cờ bạc, cá độ bóng đá…

Tiếp tục triển khai và tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng, ngừa đua xe trái phép và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ.

Triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong CAND và tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND.

Triển khai thực hiện Kế hoạch Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng CAND lần thứ VIII, góp phần cho thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII…