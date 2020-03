Lực lượng Công an đã gần 10 đêm trắng căng mình tại các điểm cách ly ở Bệnh viện Bạch Mai

ANTD.VN - 21h tối nay, 28-3, Thiếu tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội thông tin nhanh với PV ANTĐ: đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn, đưa hơn 500 người từ Bệnh viện Bạch Mai đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Chốt trực của CAP Phương Mai và các đơn vị chức năng cổng Bệnh viện Bạch Mai, tối 28-3

Trong gần 4 tiếng đồng hồ của chiều và tối 28-3, tối đa cán bộ chiến sỹ Công an phường Phương Mai, có sự phối hợp của các đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa nói riêng, đã được huy động, tăng cường để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: phân luồng giao thông; giữ gìn an ninh trật tự phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai; và hướng dẫn người dân từ các khoa, phòng trong Bệnh viện ra xe ô tô để di chuyển về khu cách ly tập trung.

Giám sát mọi hiện tượng mất ANTT có thể ảnh hưởng đến công tac di chuyển người đến khu cách ly



Một buổi tối căng mình với tập thể cán bộ chiến sỹ Công an phường Phương Mai và đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa; song thực tế, áp lực – khối lượng công việc ấy chỉ tăng hơn so với ngày bình thường trong 10 ngày trở lại đây, chính xác là từ ngày 22-3, khi dấu hiệu – thông tin dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở cơ sở y tế đa khoa quy mô tuyến đầu cả nước này.

Những vị trí quan trọng trong Bệnh viện đều có sắc phục Công an làm nhiệm vụ

Thiếu tá Nguyễn Duy Định cho biết, biên chế của phường hơn 30 cán bộ chiến sỹ, nhưng những ngày qua thực sự như...muối bỏ biển. 24/24h, Công an phường cắt cử 12 cán bộ chiến sỹ tại 2 điểm trực cách ly “cứng” trong Bệnh viện Bạch Mai. Chưa kể 2 lối ra vào Bệnh viện (đường Giải Phóng và phố Phương Mai), Công an phường đều bố trí mỗi điểm 2 cán bộ chiến sỹ, phối hợp cùng đội viên tự quản đô thị phường, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ 6h30 đến 21h mỗi ngày. Như nhiều điểm trực cách ly, nhiều đồng đội ở các đơn vị khác trên địa bàn thành phố, những người lính ở Phương Mai gần 10 ngày nay chưa có dịp về thăm nhà, gặp vợ con. Các anh đang thực thi nhiệm vụ đặc biệt, vì sự bình yên của cộng đồng, nhân dân.



Hơn 21h, những chuyến xe cuối cùng rời Bệnh viện Bạch Mai đến khu cách ly tập trung

“Đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chuyên môn bình thường của lực lượng Công an; và những ngày qua, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm cao hơn nữa, để quyết tâm hơn nữa, khi tham gia đảm bảo các vị trí trực trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đội nghiệp vụ Công an quận, lực lượng Cảnh sát giao thông, chúng tôi ý thức được rằng, càng cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì trong Bệnh viện, các y, bác sỹ càng có được điều kiện tốt để chữa bệnh, cứu người”, chỉ huy Công an phường Phương Mai tâm sự.

Hoàn tất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai; phối hợp đưa người dân về điểm cách ly tập trung; ngay trong đêm, Công an phường Phương Mai quay lại với một mảng công việc hết sức quan trọng mà các anh đảm đương gần 10 ngày qua, trực chốt cách ly trong Bệnh viện. Những đêm trắng. Những ngày oi nồng. Thậm chí, cả nguy cơ lây nhiễm virus...Trở ngại và tiềm ẩn ấy, chỉ càng hung đúc thêm hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô: không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng gác niềm vui – hạnh phúc cá nhân, vì cuộc sống an làn cho nhân dân.