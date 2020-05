Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 18-5

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2020 (thứ Hai) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/5/2020 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao phù hợp theo tinh thần Chỉ thị sô 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 18/5/2020.

Chương trình cụ thể như sau: từ 7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (thứ Hai), Đoàn đại biểu Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chỉ Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình)

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, xây dựng kịch bản và nội dung chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tại Lễ kỷ niệm; phối hợp với các đơn vị bảo đảm âm thanh, ánh sáng...

Các sở, ngành liên quan xây dựng phương án xử lý tình huống và bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm và trên địa bàn toàn Thành phố; phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; đảm bảo việc cấp thoát nước, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp toàn Thành phố, đặc biệt tại địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm.