Lấy phục vụ nhân dân là tiêu chí cho mọi hành động

Theo đó, CBCS của đơn vị tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính với phương châm: “ Giảm hồ sơ giấy tờ; giảm việc đi lại của công dân; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính”. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất của đơn vị trong năm 2019.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Trên tinh thần và những kế hoạch, biện pháp đề ra, công tác cải cách thủ tục hành chính của Đội Cảnh Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phục vụ nhân dân hiệu quả, các doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính rất hài lòng; công tác tiếp, hướng dẫn cụ thể và trả kết quả đăng ký hộ khẩu, cấp căn cước công dân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã giảm từ 1 đến 2 ngày.

Lực lượng CSTT, CSGT - CAQ Hoàn Kiếm đảm bảo tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn



Cán bộ chiến sỹ luôn có thái độ đúng mực, văn minh, nhiệt tình, tận tụy, giúp đỡ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về lưu giữ hồ sơ, chuyển hồ sơ hộ khẩu đã giải quyết cho tàng thư, nhằm khai thác tàng thư hộ khẩu phục vụ cho công tác lâu dài.

CAQ Hoàn Kiếm cũng tích cực, chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo, phát động nhân dân trên địa bàn tham gia giữ gìn ANTT, đảm bảo TTATGT. Chủ động ngăn chặn và làm giảm số vụ cháy, giảm thiệt hại, không để xảy cháy tràn lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT - CSTT, CAQ cũng như Công an các phường nêu cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với các đơn vị, ngành liên quan để triển khai các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và sắp tới là Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đảm bảo an ninh, an toàn khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và trong các phố cổ...

Đơn vị cũng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình có liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc di biến động nhân, hộ khẩu phục vụ nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác quản lý các loại đối tượng; tham gia tổ chức vận động nhân dân thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ có hiệu quả, góp phần giữ vững ANCT, kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự và các vi phạm khác.