Lật thuyền trên vịnh Hạ Long, một du khách nước ngoài tử vong

Chiều 26-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý), Cục CSGT cho biết: Trong ngày, toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không tăng giảm về số vụ, tăng 2 người chết (+ 10 %), giảm 5 người bị thương (- 22%). Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 20 người, bị thương 18 người. Đường sắt không xảy ra tai nạn. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm TTATGT-TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm TTATGT, trong ngày 26-1, CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.341 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2 tỷ 275 triệu đồng; tạm giữ 21 ô tô, 324 xe mô tô; tước 336 GPLX các loại.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xử lý những vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện trên các tuyến cao tốc

Trong đó, 35 địa phương báo cáo kết quả XLVP nồng độ cồn, xử lý 92 trường hợp. Cục CSGT biểu dương Phòng CSGT CATP Hà Nội đã làm tốt công tác này với việc kiểm tra xử lý 19 trường hợp vi phạm, Đắk Lắk là 46 trường hợp.

Các đội TTKSGT đường bộ cao tốc Cục CSGT đã bố trí 31 ca TTKS cơ động, bảo đảm TTATGT trên các tuyến cao tốc. Lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc 15 triệu đồng, tước 1 GPLX.

Cũng theo Cục CSGT, vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 25-1. Theo đó, tàu Đông Đô 68, số đăng ký QN-7039 chở đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long gồm 26 người Hàn Quốc và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam. Khi đến điểm dừng chân tại khu vực đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long, Công ty Việt Á dùng xuồng cao tốc chở số du khách trên vào khu vực dịch vụ đò chèo tay tại Hang Luồn để tham quan hang động.



Đoàn khách được chia làm 3 đò để tham quan. Do thời tiết xấu, gió to kèm mưa nên đò QN-0045 chở 12 khách bị lật. Nhân viên Công ty Việt Á đã triển khai công tác cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến 11h, bà Thae Jongye, SN 1951 (quốc tịch Hàn Quốc) đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.