Lật tẩy chiêu trò "Đổi trắng thay đen", chống phá xấu xa trên mạng xã hội

Số hung khí, vũ khí nguy hiểm lực lượng Công an thu giữ

Bịa đặt, dựng đứng vấn đề Đồng Tâm



Các cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý theo đúng quy định pháp luật vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, vào ngày 9-1 vừa qua. Đến nay, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm về tội “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ”, “Tàng trữ vũ khí trái phép”… Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này đã khai nhận kế hoạch, hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm được tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật, song đến nay cũng đã bước đầu làm rõ được diễn biến của vụ việc cũng như các hành vi chống đối của các đối tượng liên quan. Thế nhưng, có điều bất thường là trên các trang mạng xã hội, có những đối tượng ở trong nước và nước ngoài cùng hòa với nhau như một dàn đồng ca, tung ra những thông tin mập mờ, sai trái, xuyên tạc… thậm chí bịa đặt trắng trợn hòng lái dư luận hiểu lệch lạc, sai hoàn toàn sự thật cũng như bản chất của vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Chúng tìm mọi cách để gieo rắc hoài nghi, nghi ngờ đối với việc đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các đối tượng chống đối của lực lượng chức năng khi mập mờ tung thông tin sai trái như: vì sao cưỡng chế tại khu vực đất đồng Sênh lại thực hiện ở thôn Hoành (xã Đồng Tâm)? Vì sao cưỡng chế lại diễn ra vào ban đêm? Vì sao việc cưỡng chế, bắt người mà không có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát?...

Nghiêm trọng nhất là chúng xuyên tạc bản chất vấn đề đất đai ở Đồng Tâm, dựng đứng lên cái gọi là “chính quyền cướp đất của dân”, người dân bị lấy đất canh tác “cha ông để lại”... Chúng bất chấp thực tế toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh rõ hiện trạng và điều này đã được khẳng định qua các kết luận thanh tra được tiến hành theo đúng pháp luật, hoàn toàn không có một sự mập mờ, khuất tất nào ở đây.

Hình ảnh ném bom xăng tại xã Đồng Tâm ngày 9-1

Âm mưu sâu xa chống phá chế độ

Thế nhưng, chính những thực tế đã diễn ra ở Đồng Tâm là sự bác bỏ thuyết phục nhất. Ai theo sát tình hình ở Đồng Tâm đều thấy rằng, từ năm 2017 tới nay, đặc biệt sau khi Thanh tra Chính phủ ngày 25-4-2019 ban hành Văn bản số 611/TB-TTCP thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội, tình hình an ninh-trật tự tại xã Đồng tâm tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó “Tổ đồng thuận” do Lê Đình Kình và Lê Đình Công cầm đầu, chủ mưu đã tổ chức phản đối quyết liệt kết luận thanh tra.

Nhóm đối tượng này càng tỏ ra hung hăng từ đầu tháng 12-2019 khi tập trung, xô xát, chửi bới, đe dọa lãnh đạo và cán bộ UBND xã Đồng Tâm; đe dọa, chửi bới những đại biểu đã phát biểu ủng hộ việc làm của chính quyền các cấp tại Hội nghị đối thoại của Thanh tra chính phủ, UBND TP Hà Nội với nhân dân xã Đồng Tâm. Nhóm đối tượng do Lê Đình Kình cầm đầu tiếp tục chuẩn bị bom xăng, mua lựu đạn, dao... phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, bộc lộ sẽ có những hành động cực đoan, như bắt giữ cán bộ, gây cháy, nổ trụ sở UBND xã, nhà cán bộ... để gây áp lực, đòi hỏi yêu sách và thu hút sự chú ý, theo dõi của dư luận trong và ngoài nước.

Từ ngày 31-12-2019, sau khi Quân chủng Phòng không - Không quân thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm rất phức tạp. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn, Bộ Công an đã chỉ đạo một số đơn vị của Bộ hỗ trợ CATP Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Lực lượng Công an đã bố trí lập chốt, tổ công tác để bảo vệ các mục tiêu như trường học, cây xăng, trụ sở UBND xã Đồng Tâm và các địa điểm các đối tượng đe dọa tấn công để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi manh động, quá khích…

Sáng 9-1-2020, để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn, khi các tổ công tác của lực lượng công an đến cổng làng Hoành để triển khai theo kế hoạch, các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” đã lập tức sử dụng lựu đạn, bom xăng, pháo sáng, dao phóng… tấn công quyết liệt lực lượng công an. Tổ công tác đã dùng loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí, không được tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, ném 3 quả lực đạn vào tổ công tác và rút về nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Chức, Lê Đình Hợi. Trước hành vi vô cùng manh động, nguy hiểm chống người thi hành công vụ, phạm pháp quả tang, Tổ công tác đã truy đuổi, triển khai bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm luật nghiêm trọng.

Như vậy, có thể thấy rất rõ rằng, việc lực lượng công an triển khai vào thôn Hoành là để đề phòng, ngăn chặn từ trước các hoạt động chống đối quyết liệt và nguy hiểm đã được lên kế hoạch, phân công của các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn. Nói cách khác hoàn toàn không có việc lực lượng chức năng thực hiện “cưỡng chế vào ban đêm” tại thôn Hoành như thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Việc lực lượng công an tiến hành bắt giữ các đối tượng có hành vi chống đối cực kỳ manh động và nguy hiểm là bắt giữ khẩn cấp trong trường hợp phạm pháp quả tang theo đúng quy định của pháp luật. 3 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh khi kiên quyết trấn áp, bắt giữ tội phạm nguy hiểm chứ không có chuyện hy sinh trong quá trình “cưỡng chế đất đai”, thậm chí “cướp đất đai” như bịa đặt trắng trợn trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra ở Đồng Tâm rất rõ ràng là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vậy những kẻ trong và ngoài nước vẫn cố tình bịa đặt, “đổi trắng thay đen” để nhằm mục đích gì nếu không phải âm mưu xuyên suốt lâu nay là chống phá chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước, làm mất ổn định chính trị - xã hội, an ninh trật tự và phá hoại bình yên cuộc sống.