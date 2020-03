Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội tiếp công dân định kỳ

ANTD.VN - Sáng 18-3, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội (số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 3-2020. Cùng dự có chỉ huy một số phòng ban chức năng.

Buổi tiếp công dân trên được thực hiện trên cơ sở Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 30/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; Thông tư 27/2017/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Kế hoạch số 86/KH-CAHN-PX05 của CATP Hà Nội...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội trao đổi, giải đáp khiếu nại của công dân

Tại buổi tiếp, Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng đã nghe công dân trình bày ý kiến, các nội dung khiếu nại, phản ánh, tố giác, cung cấp thêm thông tin… về những vấn đề vướng mắc được gửi đến đơn vị chức năng CATP

Sau khi nghe báo cáo về kết quả xác minh đơn thư công dân của phòng ban liên quan, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã giao Thanh tra CATP kiểm tra lại toàn bộ vụ việc, tiếp tục khẩn trương xác minh xử lý thông tin, nhanh chóng có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an thành phố cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an thành phố.

Sau buổi tiếp, công dân có khiếu nại, tố cáo chân thành cảm ơn Ban Giám đốc CATP và đại diện các phòng ban đã quan tâm lắng nghe, giải quyết thấu đáo những băn khoăn, thắc mắc.