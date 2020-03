Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra, động viên công tác cung ứng khẩu trang chất lượng tốt

19:43 15/03/2020 0 Phương Thúy

ANTD.VN - Chiều 15-3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra, động viên công tác sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn ba lớp, tại Công ty 19-5, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.