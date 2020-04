Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Hà Nội và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong khám phá vụ cướp ở Sóc Sơn

ANTD.VN - Ngày 29-4, Thượng tướng Lê Qúy Vương - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.

Thư khen nêu rõ: Ngày 26/4/2020, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh điều tra làm rõ, vận động đầu thú đối tượng Trần Hữu Trung, sinh năm 1991, sử dụng súng quân dụng đe dọa cướp tài sản tại Ngân hàng Techcombank, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ngày 20/4/2020; thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều vật chứng; đồng thời bắt 2 đối tượng về hành vi che giấu tội phạm.

Thư khen của Thứ trưởng Lê Qúy Vương gửi các đơn vị

Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội với đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhanh chóng điều tra làm rõ những vụ án nghiêm trọng được dư luận quân chúng đặc biệt quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đối tượng liên quan trong vụ cướp ngân hàng bị bắt giữ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi biểu dương thành tích của các đồng chí. Tôi đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan truyền thống tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân và tích cực vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiêu chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.